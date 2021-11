Motocross, GP Mantova MXGP 2021: programma, orari, tv, streaming. Calendario 10 novembre

Il mondo del Motocross MXGP si prepara per eleggere il proprio campione con un turno infrasettimanale da non perdere. Tutto è pronto per il Gran Premio di Mantova, la terza prova del 2021 nell’impianto lombardo se consideriamo il GP delle Nazioni vinto dall’Italia lo scorso settembre.

Romain Febvre (Kawasaki), Tim Gasjer (Honda) e Jeffrey Herlings (KTM), chi vincerà il Mondiale 2021? Il francese, lo sloveno e l’olandese sono pronti per darsi battaglia sulla terra italiana per due prove che si preannunciano oltremodo interessanti.

La gara di mercoledì sulla terra lombarda segnerà la fine di un’era. Il round che ci apprestiamo a vivere sarà infatti l’ultimo appuntamento nella MXGP per il nostro Tony Cairoli (KTM), vincitore due settimane fa del Gran Premio di Pietramurata.

Il GP di Mantova per quanto riguarda la MXGP sarà proposto in diretta su Eurosport ed in streaming su Eurosport Player e RAI Play. RAI Sport (canale 57 del digitale terrestre e 227 di Sky) diffonderà in chiaro l’ultimo atto del 2021, mentre OA Sport vi aggiornerà costantemente con la Diretta Live.

PROGRAMMA GP MANTOVA 2021

Mercoledì 10 novembre

Ore 11.15 Gara-1 MX2

Ore 12.15 Gara-1 MXGP

Ore 14.10 Gara-2 MX2

Ore 15.10 Gara-2 MXGP

GP MANTOVA IN TV

Diretta TV su Eurosport

Diretta in chiaro su RAI Sport (canale 57 del digitale terrestre e 227 di Sky)

Diretta streaming su RAI Play ed Eurosport Player

Diretta testuale su OA Sport

Foto: MXGP.com