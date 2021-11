Moto2, GP Valencia: ultimo capitolo del duello tra Gardner e Fernandez

Remy Gardner o Raul Fernandez, chi vincerà il Mondiale Moto 2 2021? La battaglia è aperta in quel di Valencia, tracciato che come da tradizione si prepara per incoronare il campione di una stagione letteralmente dominata dai due alfieri del Team Ajo.

L’australiano, nettamente superiore tra i sali e scendi dell’Algarve, è il favorito d’obbligo per la manifestazione che ci apprestiamo a vivere. Il nativo di Sydney si prepara per amministrare il considerevole bottino che ha costruito nel corso delle ultime due gare.

Raul Fernandez paga 23 punti di ritardo alla vigilia della quarta ed ultima prova in casa, un round in cui non ha nulla da perdere. Il 21enne di Madrid ha perso dei punti preziosi in quel di Misano Adriatico (GP Emilia Romagna), un errore che come ampiamente detto potrebbe segnarlo nella corsa al Mondiale.

I due hanno mostrato una bellissima lealtà in pista con Fernandez che in più occasione è stato migliore del figlio d’arte australiano. I due futuri volti della MotoGP sono pronti quindi a lottare per un ultima decisiva battaglia senza esclusioni di colpi a suon di giri veloci come accaduto domenica scorsa nella scenografica location di Portimao.

La superiorità delle due Kalex di KTM è disarmante ed è difficile individuare chi potrebbe inserirsi nella battaglia. Un nome su tutti è quello di Sam Lowes (Marc VDS) che in Portogallo ha perso ogni possibilità di chiudere terzo un Mondiale che ha perso per troppi errori. Il centauro inglese prova a chiudere in bellezza il 2021 insieme al nostro Marco Bezzecchi, autore di una partenza incredibile domenica che lo ha portato in seconda piazza.

Il romagnolo la seconda gioia nell’impianto dedicato a Riccardo Tormo, pista in cui ci attendiamo una nuova conferma da parte di Celestino Vietti. Il rookie di Sky vanta due importanti Top10 tra Misano e l’Algarve, un trend positivo che potrebbe continuare a Valencia in una pista ben conosciuta da tutti i protagonisti.

Foto: LaPresse