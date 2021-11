Non era mai accaduto che nell’era dei motori ibridi in F1 la Red Bull fosse nelle condizioni di vincere il campionato. Dall’ultimo iride del tedesco Sebastian Vettel sono trascorsi otto anni e parliamo di una categoria che ha cambiato praticamente tutto.

Per questo, a detta del consulente del team di Milton Keynes Helmut Marko, le emozioni per un possibile successo dell’olandese Max Verstappen avrebbero un connotato del tutto diverso, considerando il peso della Mercedes e di un pilota del calibro di Lewis Hamilton (sette volte iridato).

“Nel 2010, quando vincemmo il primo titolo con Vettel, avevamo la macchina migliore, anche se la Ferrari e la McLaren erano in gioco. Diventare campioni del mondo quest’anno sarebbe un risultato incredibile e decisamente più emozionante per la qualità dei nostri rivali in pista“, ha affermato Marko a RTL.

“Vogliamo portare a termine questo compito il prima possibile. Dieci vittorie dovrebbero bastare e vincendo in Brasile si potrebbe creare una condizione vantaggio perché i secondi posti sarebbero sufficienti per la chiusura dell’annata. Vero è che non staremo a speculare troppo sul risultato, non è nel nostro DNA e in quello di Verstappen. Battere Hamilton è uno stimolo in più“, ha aggiunto il manager austriaco.

Foto: LaPresse