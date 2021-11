Marvin Vettori conserva il secondo posto nel ranking UFC dei pesi medi. Il fighter italiano aveva compiuto un balzo di tre posizioni ormai tre settimane fa, quando aveva sconfitto Paulo Costa in un incontro dominato in maniera nitida. Il ribattezzato The Italian Dream trionfò contro un avversario scorretto, che si era presentato all’evento decisamente oltre il peso della categoria e aveva costretto il nostro portacolori ad accettare un match al limiti dei massimi leggeri. Il trentino non è stato interessato dagli scossoni avuti negli ultimi dieci giorni e che hanno riguardato il limitare della top-10: Uriah Hall ora è numero 9, si è invertito di piazza con Kelvin Gastelum; Brad Tavares sale undicesimo, Kevin Holland recupera due posizioni ed è 12mo, Edmen Shahbazyan ne perde quattro ed è 15mo.

Il 28enne è ormai una splendida realtà della promotion più importante al mondo per quanto riguarda la MMA (arti marziali miste) e ha già avuto un’occasione per laurearsi Campione del Mondo (sarebbe stato il primo italiano a riuscirci), ma purtroppo lo scorso 12 giugno è stato sconfitto da Israel Adesanya. Marvin Vettori potrebbe avere in futuro un’altra chance per il titolo iridato, ma bisognerà aspettare almeno il 2022 e capire come si evolverà il panorama della sua categoria di peso. Potrebbero risultare decisivi i primi mesi del nuovo anno, durante i quali sono attesi due scontro da urlo tra i migliori interpreti dei pesi medi.

Il nigeriano Israel Adesanya difenderà la sua cintura contro l’australiano Robert Whittaker (numero 1 del ranking): tutto sembra ormai indirizzato verso UFC 271, in programma il 12 febbraio (ma manca ancora l’ufficialità). Dana White, Presidente di UFC, ha dichiarato che Marvin Vettori potrebbe essere riserva ufficiale di questa contesa e subentrare in caso di un forfait dell’ultimo minuto da parte di The Last Stylebender o di The Reaper. L’altra contesa è già schedulata ufficialmente per UFC 270, il prossimo 22 gennaio: gli statunitensi Jared Cannonier (numero 3 del ranking) e Derek Brunson (numero 4) si incroceranno per una memorabile resa dei conti. Chiaramente in base ai risultati capiremo cosa ci riserverà l’immediato futuro (dunque per quanto concerne gli incontri di primavera/estate).

L’azzurro resta alla finestra e per il momento non ci sono incontri programmati (al netto dell’ipotesi di fare da riserva ad Adesanya vs Whittaker). Difficile ipotizzare immediate rivincite contro Paulo Costa (numero 5) e Jack Hermansson (numero 6), travolti senza pietà nell’ultimo anno. Potrebbe essere interessante un match contro Darren Till (numero 8, chiamatosi fuori qualche mese fa dalla già programmata sfida con Marvin) o con Sean Strickland (numero 7), mentre appare più difficile incrociare altri avversari dalla graduatoria più bassa (i già citati Hall, Gastelum, Tavares, Holland).