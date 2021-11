Milan-Porto, dove vederla in tv: orario, canale, probabili formazioni Champions League

Milan-Porto: la Champions League 2021-2022 torna a bussare a San Siro, con la quarta giornata del Gruppo B, di cui fanno parte anche Liverpool e Atletico Madrid.

A San Siro i rossoneri, primi in Serie A, ma ancora fermi al palo in Europa, cercheranno di sbloccarsi provando a superare la compagine lusitana, che all’andata, in casa, si è imposta 1-0. Chi la spunterà: gli uomini di Pioli o quelli di Conceição? La parola al campo: unico giudice supremo.

Di seguito, nel dettaglio, il programma di Milan-Porto, partita che si terrà mercoledì 3 novembre alle ore 18:45 presso lo stadio di San Siro, e che sarà visibile in esclusiva streaming su Amazon Prime Video. OA Sport, inoltre, vi fornirà la Diretta LIVE scritta dell’evento, per non perdervi neanche un minuto di questa elettrizzante sfida.

MILAN-PORTO, CHAMPIONS LEAGUE: PROBABILI FORMAZIONI

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

PORTO (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Mbemba, Sanusi; Otavio, Sergio Oliveira, Uribe, Luís Díaz; Martinez, Taremi.

MILAN-PORTO, CHAMPIONS LEAGUE : DOVE VEDERLA

Calcio d’inizio: 20.45 del 3 novembre 2021

Diretta streaming: Amazon Prime Video

Diretta testuale: OA Sport

Foto: Lapresse