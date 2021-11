Atalanta-Manchester United oggi, Champions League: orario, canale tv, dove vederla in streaming, probabili formazioni

Torna quest’oggi la UEFA Champions League con due partite che vedranno coinvolte due squadre italiane: Juventus-Zenit da un lato e Atalanta-Manchester United dall’altro.

Partita di fondamentale importante per i bergamaschi per delineare le gerarchie nel girone F, in cui al momento sono al comando (6 punti in classifica) proprio i Red Devils, con la Dea e il Villarreal dietro la squadra di Ole Gunnar Solskjaer a 4 punti.

Nello scorso match, a conclusione del girone d’andata del gruppo F, lo United si è imposto contro l’Atalanta dopo una splendida partita dei ragazzi di Gian Piero Gasperini. La sfida è stata molto equilibrata, e a deciderla è stata la qualità in rosa della squadra di Manchester, trascinata su tutti da Cristiano Ronaldo.

La volontà dell’Atalanta è di fare risultato per sorpassare in classifica i Red Devils; in caso di pareggio, bisognerà guardare attentamente al risultato dell’altro match del girone, Villarreal-Young Boys. Appuntamento per questa sera, al Gewiss Stadium, alle ore 21.

ATALANTA-MANCHESTER UNITED: DOVE VEDERLA IN TV

Calcio d’inizio: 21

Diretta TV: Sky Sport Action (canale 206), Sky Sport (canale 254)

Diretta streaming: Sky Go, Mediaset Infinity+

Diretta testuale: OA Sport

ATALANTA-MANCHESTER UNITED: PROBABILI FORMAZIONI

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Lovato, Demiral, De Roon; Maehle, Koopmeiners, Freuler, Zappacosta; Malinovskyi, Ilicic; Zapata.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Varane, Shaw; Pogba, McTominay; Sancho, Bruno Fernandes, Rashford; Cristiano Ronaldo.

Foto: Lapresse