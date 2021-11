Lotta, Mondiali Under 23 Belgrado 2021: medaglia di bronzo per Eleni Pjollaj!

La quinta giornata dei Mondiali Under 23 di lotta, in corso di svolgimento a Belgrado, in Serbia, porta in dote la seconda medaglia di bronzo, ancora dalla femminile: dopo quello di ieri di Enrica Rinaldi nei -76 kg, oggi arriva il terzo posto di Eleni Pjollaj nei -72 kg. Quinto posto, invece, sia per Aurora Campagna nei -62 kg che per Elena Esposito nei -65 kg.

Nei -72 kg della lotta femminile Eleni Pjollaj nella finale per la medaglia di bronzo supera la bielorussa Anastasiya Zimiankova, battuta per superiorità tecnica con incontro interrotto sull’11-0. Nei -62 kg invece Aurora Campagna cede il passo all’indiana Radhika Radhika ai punti per 6-4, infine Elena Esposito nei -65 kg perde dalla turca Asli Demir per 3-2.

Per quanto concerne lo stile libero, invece, nei -57 kg Simone Vincenzo Piroddu batte all’esordio il palestinese Ali Aburumaila ai punti per 12-4 ma ai quarti esce contro il kazako Rakhat Kalzhan, il quale poi perde in semifinale e quindi svanisce il ripescaggio per l’azzurro.

Nei -65 kg Colin John Realbuto è battuto dal russo Ibragim Abdurakhmanov all’esordio per superiorità tecnica, con incontro interrotto sull’11-0, ma il russo va in finale e l’azzurro domani affronterà i ripescaggi, sfidando al primo turno l’uzbeko Abbos Rakhmonov.

Foto: LPS/Claudio Bosco