Lotta, Mondiali Under 23 Belgrado 2021: eliminati al primo turno tutti gli azzurri della greco-romana

Dopo le prime due giornate dei Mondiali Under 23 di lotta, in corso di svolgimento a Belgrado, in Serbia, da ieri a domenica 7 novembre, l’Italia non ha ancora vinto un match. Sono stati infatti eliminati anche oggi al primo turno tutti gli azzurrini della greco-romana e nessuno di loro è stato ripescato.

Dopo l’eliminazione di ieri di Simone Fidelbo agli ottavi nei -87 kg, oggi nei -60 kg Tommaso Bosi viene battuto dal turco Kerem Kamal, che si impone per superiorità tecnica sull’11-0, mentre nei -67 kg Ignazio Sanfilippo cede nel turno di qualificazione all’indiano Ashu Ashu, vincitore per superiorità con lo score di 9-0.

Nei -97 kg Luca Svaicari viene battuto nel turno di qualificazione agli ottavi dall’armeno Albert Yeghikyan, che ha la meglio per superiorità sul punteggio di 9-1, infine nella categoria di peso non olimpica dei -72 kg Francesco Bellino viene eliminato nel turno di qualificazione dall’ucraino Andrii Kulyk, vittorioso per superiorità con lo score di 8-0.

Domani ci sarà l’esordio della lotta femminile e per l’Italia sarà in gara Enrica Rinaldi nei -76 kg.

