Lotta, Mondiali Under 23 2021: Simone Fidelbo subito eliminato negli 87 kg, domani gli altri azzurri della greco-romana

Si è appena conclusa alla Stark Arena di Belgrado (in Serbia) la prima giornata dei Campionati Mondiali Under 23 di lotta, ultimo appuntamento internazionale di rilievo della stagione 2021. Quest’oggi sono andate in scena le eliminatorie di cinque categorie di peso per quanto riguarda la greco-romana, mentre domani verranno assegnate le prime medaglie.

Per l’Italia ha combattuto il solo Simone Fidelbo, sconfitto al debutto negli 87 kg per 1-6 dal norvegese Ruben Elias Been ed eliminato definitivamente dal torneo senza poter accedere ai ripescaggi per il bronzo. Nel day-2 entreranno in gara gli altri greco-romanisti azzurri Tommaso Bosi (60kg), Ignazio Sanfilippo (67kg), Francesco Bellino (72kg) e Luca Svaicari (97kg).

Nei 55 kg hanno raggiunto l’atto conclusivo il russo Mavlud Rizmanov e l’iraniano Poya Dad Marz, mentre nei 63 kg saranno il turco Ahmet Uyar ed il georgiano Leri Abuladze a contendersi il titolo iridato Under 23. Ungheria qualificata per la finalissima nei 77 kg con Tamas Levai, che affronterà domani l’iraniano Amin Yavar Kaviyaninejad, e negli 87 kg con David Losonczi, che se la vedrà con il russo Aleksandr Komarov. Nei pesi massimi (130 kg) saranno invece l’armeno David Ovasapyan e l’iraniano Amin Mirzazadeh a combattere nella finale per la medaglia d’oro.

