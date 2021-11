Live Tsitsipas-Rublev, ATP Finals 2021 in DIRETTA: match già cruciale per la semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

scontro tra Stefanos Tsitsipas e Andrey Rublev, secondo match del Gruppo Verde delle Nitto ATP Finals di Torino.

Il greco arriva a questo primo incontro in seguito ad un momento davvero complicato. Nelle ultime settimane, infatti, il vincitore delle ATP Finals del 2019 è uscito sconfitto ai quarti di finale al Masters 1000 di Indian Wells e agli ottavi di finale all’ATP 500 di Vienna, prima di arrendersi clamorosamente per l’infortunio al gomito destro nel primo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy.

Dall’altra parte della rete non va di certo meglio ad un Rublev che sembra dentro ad una crisi senza fine. Negli ultimi mesi i risultati sono stati infatti pressoché disastrosi (eliminazione nel secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells e dell’ATP 250 di San Pietroburgo, sconfitta nel primo turno dell’ATP 250 di Mosca e, come ultima debacle, la rovinosissima caduta al primo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy) e questo porta inevitabilmente il russo a partire da sfavorito per la sfida di oggi (anche se ci sarà da vedere come starà il gomito del numero 4 del mondo).

Tra i due tennisti ci sono addirittura 9 precedenti e il conto di match vinti-persi da Tsitsipas è di 5-4 (ovviamente 4-5 quello di Rublev). Sarà una partita davvero fondamentale per entrambi e una sconfitta potrebbe quasi già compromettere parte dei giochi a uno dei due.

La partita comincerà alle ore 21.00 e sarà trasmessa in pay-tv da Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis e in streaming su Sky Go e Now Tv.

