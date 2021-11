LIVE Sport Invernali, risultati 13 novembre in DIRETTA: dalle 10.00 il parallelo di Lech

SEGUI LA DIRETTA SU OA SPORT CON UN SOLO CLICK

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale degli sport invernali di oggi, sabato 13 novembre 2021. Saranno di scena il pattinaggio artistico con NHK Trophy, lo speed skating con la Coppa del Mondo, lo sci alpino con la Coppa del Mondo di Lech Zuers, ed il bob con la Coppa Europa.

OA Sport vi propone la diretta live testuale degli sport invernali: tutti i risultati delle gare di oggi, sabato 13 novembre 2021, con la cronaca in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle 8.00 italiane con i risultati della notte del pattinaggio artistico.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Anastasia Mishina-Aleksandr Galliamov confermano la leadership vincendo la quarta tappa del circuito Grand Prix, l’NHK Trophy, riducendo al minimo gli errori e raggiungendo il totale di 227.28. Secondi con 213.27 Tarasova-Morozov con tre sbavature su quattro negli elementi di salto. Splendido momento per Miura-Kihara, terzi con 209.42.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Va tutto come previsto nella danza sul ghiaccio all’NHK Trophy: a vincere nettamente la gara sono stati i Campioni Mondiali in carica Victoria Sinitsina-Nikita Katsalapov (215.44), seguiti da Madison Chock-Evan Bates (210.78 ma con una caduta). Buon terzo posto infine per Lilah Fear-Lewis Gibson (191.91)

SCI ALPINO – Quello in programma a Lech (qualificazioni alle 10, finali dalle 17) Sarà il primo e ultimo slalom parallelo della stagione che ha fatto molto discutere viste le tante rinunce che hanno sicuramente intaccato il valore tecnico di una gara che non riscuote il gradimento di parte di appassionati e addetti ai lavori.

SCI ALPINO – Le qualificazioni scatteranno alle 10 e si svolgeranno su due manche. Le atlete saranno in gara sia sulla pista rossa sia su quella blu

SCI ALPINO – Alla seconda fase accederanno le migliori sedici classificate delle qualificazioni che si affronteranno con il tabellone tennistico definito in base ai risultati delle qualificazioni stesse con la formula della doppia sfida per ogni turno (ottavi, quarti, semifinali e finale)

SCI ALPINO – Sono tantissime le sciatrici che hanno comunicato che non gareggeranno in Austria. Mikaela Shiffrin soffre di un problema alla schiena e vuole concentrarsi in vista delle gare di Levi e poi di Killington. Mancherà anche Petra Vlhova, anche lei impegnata a preparare al meglio gli slalom sulle nevi finlandesi. Non saranno presenti nemmeno la francese Tessa Worley, bronzo ai Mondiali di Cortina, ma anche la neozelandese Alice Robinson e le svizzere Wendy Holdener e Michelle Gisin.

SCI ALPINO – In casa Italia fari puntati dunque su Marta Bassino, campionessa del mondo in carica e tra le principali favorite anche per la gara di domani. La piemontese ha scelto una via diversa rispetto alle compagne sopra citate, anche perchè c’è subito da riscattare la caduta nel primo gigante della stagione a Soelden.

SCI ALPINO – Per l'Italia al via anche Roberta Midali con il 34, Sophie Mathou con il 40, Anita Gulli con il 41 e la debuttante Celina Haller con il 43.

SCI ALPINO – Bene Bassino con 24″25, Moltzan 24″62

SCI ALPINO – La slovena Robnik chiude con 24″22, miglior tempo, Liensberger fa segnare 24″36

SCI ALPINO – Vince la sfida con un buon tempo la svedese Sara Hector con 24″27, la francese Frasse Sombet chiude con 24″58

SCI ALPINO – Tempo strepitoso per la norvegese Stjernesund che va in testa con 23″67, secondo posto per l'austriaca Moerzinger: 24″14

SCI ALPINO – Lontane dalle prime la statunitense O Brien con 25″02 e la olandese Jelinkova con 25″53

SCI ALPINO – La tedesca Filser vince la sfida con 24″63 contro la neozelandese Hudson (24″76)

SCI ALPINO – La austriaca Truppe con 24″51 vince la sfida con la svedese Alphand (24″68)

SCI ALPINO – Brunner con 24″59 vince il “derby” austriaco con Gritsch (24″68)

SCI ALPINO – Grandissimo tempo della norvegese Lysdahl che è seconda con 24″12 e batte la svizzera Ellenberger (24″37)

SCI ALPINO – Bene la tedesca Duerr che si inserisce nelle prime posizioni con 24″31, la slovena Hrovat chiude con 24″89

SCI ALPINO – La statunitense Hurt chiude con 24″78, la svizzera Suter in 24″88

SCI ALPINO – La austriaca Mair con 24″61 fa meglio della norvegese Tviberg : 24″68

SCI ALPINO – La austriaca Huber vince una delle batterie più lente con 24″93 davanti alla slovena Bucik in 25″07