LIVE Slittino, Doppio Sochi 2021 in DIRETTA: vincono i lettoni Sics/Sics, decima posizione per Rieder/Rastner

10:44 Questi i piazzamenti degli azzurri:

10. Rieder/Rastner (1.41.035)

19. Rieder/Kainzwaldner (1.43.985)

21. Nagler/Malleier (1.50.405).

10:42 Il rammarico in casa Italia è enorme: Rieder/Kainzwaldner hanno fatto segnare il miglior tempo nella seconda manche (49.946) e per come stavano andando nella prima manche oggi sarebbe potuta arrivare addirittura una vittoria.

10:40 Questo il podio finale:

1. Sics/ Sics (1.39.783)

2. Bogdanov-Prokhorov (1.39.903)

3. Wendl-Arlt (1.40.012).

10:38 1.39.903: NON BASTA! La vittoria va ai lettoni Sics/Sics, arriva solo il sesto tempo di manche per i russi Bogdanov-Prokhorov!

10:36 I lettoni Sics/Sics confermano di essere in gran forma e con 1.39.783 si assicurano almeno il secondo gradino del podio, adesso è tutto nelle mani dei padroni di casa Bogdanov-Prokhorov.

10:34 Wendl/Arlt vanno davanti per appena 0.005! I tedeschi sono sicuri del podio, il miglior tempo di manche resta ancora quello degli azzurri Rieder/Kainzwaldner.

10:32 Eggert/Benecken chiudono in 1.40.017 e adesso attendono le ultime tre coppie per scoprire se saranno sul podio o meno.

10:30 Si peggiorano di quasi mezzo secondo i tedeschi Geuke/Gamm, che vengono superati dai russi.

10:28 Seconda manche non eccezionale per Denisev/Antonov, che riescono comunque ad andare al comando (1.40.390). Mancano solo cinque slitte!

10:26 I polacchi Chmielewski/Kowalewski si inseriscono subito davanti agli azzurri in terza posizione (1.40.928).

10:24 I canadesi Walker/Snith si inseriscono in seconda piazza, continua la rimonta dei padroni di casa Maltcev/Khalilov.

10:22 Quinto tempo di manche per gli azzurri (50.604), che comunque riescono a perdere solo una posizione, la top 10 è sicura! 1.41.035 il crono complessivo.

10:21 Tocca Rieder/Rastner, ultima coppi azzurra al via!

10:20 Parziale finale pazzesco per i russi Maltcev/Khalilov, che chiudono in 1.40.791.

10:18 Mazdzer-Terdiman si issano in vetta alla classifica con 1.41.174. Il miglior tempo di manche al momento resta quello degli azzurri Rieder/Kainzwaldner.

10:16 Si inseriscono in seconda posizione i coreani Park/Cho, continua la rimonta di Mueller/Frauscher.

10.14 Discesa da dimenticare per gli statunitensi Di Gregorio/Hollander, che perdono ben tre posizioni.

10:12 Mueller/Frauscher si migliorano di più di quattro decimi rispetto alla prima manche, prima posizione provvisoria per loro (1.41.315).

10:10 La gara sta salendo di livello: i canadesi Wardrope/Zajanski tagliano il traguardo in 1.41.718 e potrebbero guadagnare qualche posizione.

10:08 Prova più che discreta per Giltan/Serban che, con il secondo tempo di manche, si portano in testa (1.42.033).

10:06 Gli austriaci Gatt/Schoepf stavano facendo una bella gara, ma purtroppo a poche curve dalla fine si sono ribaltati, ultima posizione per loro.

10:04 Stakhiv/Lysetskyi fanno peggio rispetto alla prima manche, ma basta comunque per andare al comando (1.43.009).

10:01 I cechi Vejdelek/Pekny approfittano del vantaggio accumulato nella prima manche e volano in testa.

09:59 Errore sul finale per gli ucraini Hoi/Levkovych che, con 1.48.372, si piazzano in mezzo alle due coppie azzurre.

09:57 Rieder/Kainzwaldner chiudono in 1.43.985 con un 49.946 di manche. Il rammarico è enorme, il podio era più che alla portata oggi.

09:55 50.969 per Nagler-Malleier che, visti i tempi della prima manche, non è nulla di eccezionale, ma ormai c’era ben poco in palio.

09:54 Adesso toccherà a due delle tre slitte azzurre!

09:53 Si ribaltano subito Bots/Plume, giornata da dimenticare per i lettoni.

09:49 In casa Italia Nagler-Malleier scenderanno per secondi, Rieder/Kainzwaldner per terzi e Rieder/Rastner per quindicesimi.

09:46 E’ quasi tutto pronto per l’inizio della seconda manche.

09:32 Si ripartirà con la seconda manche alle ore 09.52, vi ricordiamo che l’ordine di discesa sarà invertito in base alla classifica provvisoria, si partirà dal ventitreesimo posto, per arrivare al primo.

09:29 Le speranze dell’Italia nella seconda manche rimangono aggrappate a Rieder-Rastner, gli azzurri, che hanno concluso la prima manche in nona posizione, hanno tutte le carte in regola per provare ad avvicinare la top.5, per il podio il distacco sembra troppo elevato, ma potrebbe accadere comunque di tutto.

09:26 Il rammarico è veramente alto perché, per quanto visto, Rieder-Kainzwaldner avrebbero potuto lottare per il podio e, perché no, anche per qualcosa in più.

09:25 Questa la top5 dopo la prima manche:

1.Bogdanov/Prokhorov (49.660)

2.Sics/Sics (49.726, +0.066)

3.Wendl/Arlt (49.854, +0.194)

4.Eggert/ Benecken (49.893, +0.233)

5.Geueke/Gamm (50.065, +0.405).

09:19 Si ribaltano anche Bots-Plume, i lettoni sono ultimi, subito dietro le due slitte azzurre.

09:17 Prova discreta per gli azzurri che, nonostante la miglior fase di spinta, hanno perso progressivamente lungo il tracciato, e non riescono a fare meglio della nona piazza (50.431).

09:16 Tocca all’ultima coppia azzurra, quella composta da Rieder e Rastner!

09:15 Discesa ai limiti della perfezione per i lettoni Sics/Sics: 49.726 e seconda piazza ad appena 0.066 dalla testa.

09:14 Il rammarico è enorme, perché fino a pochi metri dal traguardo gli azzurri erano addirittura terzi.

09:13 NOOOOOOOO! Gli azzurri stavano andando alla grande, ma purtroppo prima dell’ultima curva la slitta si è ribaltata, che peccato!

09:12 Pronti a partire gli azzurri Rieder-Kainzwaldner!

09:11 Eggert-Benecken, vincitori della prima tappa, non riescono a fare meglio della terza posizione provvisoria (49.893), si prospetta una grande seconda manche!

09:10 Mancano solo cinque slitte!

09:08 Top speed per i russi Denisev-Antonov (131.6 km/h), che con 50.065 si piazzano in terza posizione a pari merito con i tedeschi Geuke-Gamm.

09:07 Grande settore finale per i polacchi Chmielewski-Kowalewski, che sono riusciti a risalire fino alla quarta piazza dopo una partenza non perfetta (+0.673).

09:05 La gara prosegue con una prova non eccezionale degli austriaci Mueller/Frauscher: 50.885 e nona posizione.

09:04 Un vero peccato perché gli azzurri stavano disputando una gara più che discreta fino alla terzultima curva.

09:03 Purtroppo la slitta azzurra si ribalta sul finale, brutto errore per Nagler/Mallaier, che tagliano il traguardo in ultima posizione a dieci secondi dalla testa.

09:02 E’ il momento della prima coppia italiana, tocca a Nagler/Malleier!

09:01 Prestazione discreta per i tedeschi Geueke/Gamm, che al traguardo non sono particolarmente soddisfatti del proprio terzo posto (50.065).

08:59 La prima delle tre coppie tedesche si accomoda al secondo posto: 49.854 per Wendl, Arlt. La gara sta salendo di colpi!

08:57 Terza posizione per la seconda coppia russa, Maltcev/Khalilov non riescono a fare meglio di 50.572.

08:55 Prestazione enorme dei padroni di casa Bogdanov/Prokhorov: 49.660 è un tempo che potrebbe consentirgli di concludere la prima manche sul podio!

08:52 Gli americani Mazdzer/Terdiman perdono tre decimi tra il penultimo e l’ultimo intermedio e si mettono subito alle spalle di Walker/Smith con il crono di 50.623.

08:50 Errore enorme in curva 5 per gli austriaci Gatt/Schoepf, che non riescono ad andare oltre la sesta posizione (51.148).

08:49 Grande settore finale per i coreani Park/Cho che, dopo un inizio non brillante, sono riusciti a risalire fino alla seconda piazza (50.630).

08:47 Prova priva di acuti per i Gitlan/Serban: 51.093 e quarta piazza. Nelle ultime discese nessuno sta più riuscendo ad avvicinare la coppia di testa.

08:45 La seconda coppia ucraina, formata da Stakhiv/Lysetskyi riesce a fare meglio dei compagni di squadra di un decimo (51.677).

08:43 Perdono tanto nel finale gli statunitensi Di Gregorio/Hollander, ma ce la fanno comunque a rimanere secondi (+0.320).

08:41 Troppe correzioni per i cechi Vejdelek/Pekny: 51.731 e terza posizione. La prestazione di Walker/Smith sembra più che discreta viste le prime discese.

08:39 Gli ucraini accumulano da subito un grave ritardo nella fase di spinta, 51.801 e terza posizione per loro.

08:38 E’ il momento degli ucraini Hoi/Levkovych.

08:37 Brutto errore sul finale per Wardrope/Zajanski: 50.978 per loro e seconda piazza provvisoria.

08:36 Altra coppia canadese al via, questa volta tocca a Wardrope/Zajanski.

08:34 Gara priva di grandi sbavature per i canadesi, che concludono la propria manche in 50.414.

08:33 Partiti Walker/Smith!

08:31 Oggi si gareggerà su uno dei catini più veloci del mondo, le coppie migliori dovrebbero tagliare il traguardo sotto i 50 secondi.

08:29 Ormai è tutto pronto, allacciate le cinture!

08:26 La prima coppia a prendere il via sarà quella canadese composta da Walker/Smith, per vedere in gara gli azzurri dovremo invece aspettare un po’.

08:23 Le ambizioni in casa Italia sono alte: settimana scorsa Rieder/Kainzwaldner, nella seconda manche, hanno dimostrato di avere il passo dei migliori e il podio sembrerebbe un obiettivo alla portata.

08:20 Oggi saranno ventitré le slitte al via, l’Italia sarà rappresentata da: Nagler/Malleier, Rieder/Kainzwaldner e Rieder/Rastner.

08:17 Sul catino cinese la vittoria era andata alla coppia tedesca composta da Toni Eggert e Sascha Benecken, che erano riusciti a precedere gli austriaci Steu/Koller e i lettoni Sics/Sics.

08:14 Oggi si inizierà con il doppio maschile, in giornata toccherà poi al singolo femminile, per finire domani con il singolo maschile.

08:11 Si passa da una pista che ospiterà i Giochi Olimpici tra qualche mese (Yanging), ad una che invece le Olimpiadi le ha ospitate ormai nel 2014, quella di Sochi!

08:08 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda tappa di Coppa del Mondo di slittino 2021-2022.

Amici ed amiche di OA Sport buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE della seconda tappa di Coppa del Mondo di slittino 2021-2022. Dopo l’avvio di stagione sulla pista di Yanging, dove a Febbraio si svolgeranno i Giochi Olimpici di Pechino, questo fine settimana si gareggerà sulla Pista di Sochi, che nel 2014 ha ospitato le Olimpiadi, il programma prevede nella giornata di oggi il doppio maschile e il singolo femminile, mentre domenica si chiuderà in bellezza con il singolo maschile.

Sul catino cinese di Yanqing, una settimana fa, la vittoria era andata alla coppia tedesca composta da Toni Eggert e Sascha Benecken, alle spalle dei Campioni del Mondo in carica si sono piazzati gli austriaci Steu/Koller e i lettoni Sics/Sics. In casa Italia sono invece arrivate la settima posizione di Rieder/Kainzwaldner, l’undicesima di Nagler/Malleier e la dodicesima di Rieder/Rastner. Le coppie che quest’oggi partiranno per andare sul podio sono quelle che si sono piazzate nelle posizioni alte della classifica anche nella prima tappa, l’Italia parte con molto ottimismo: Rieder/Kainzwaldner nella seconda manche di Yanging hanno infatti dimostrato di poter avere il passo delle coppie di vertice e se tutto dovesse andare per il meglio puntare al podio non appare impossibile.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda tappa di Coppa del Mondo di slittino 2021-2022, cronaca in tempo reale, discesa dopo discesa, minuto dopo minuto, per non perdervi davvero nulla, la gara prenderà il via alle ore 10:30 locali e 8:30 italiane!

