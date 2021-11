LIVE Musetti-Gaston 4-3 (3) 4-3 (6) 2-4 3-4 (7) 4-2, Next Gen Finals in DIRETTA: strepitosa vittoria in 5 set per il carrarese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

L’appuntamento ora è per la sfida decisiva di domani contro lo statunitense Sebastian Korda (ultima partita del girone). Per continuare a sperare nella qualificazione in semifinale, servirà assolutamente un altro successo.

Buonissima per l’italiano la percentuale di punti vinti con la prima (77%, con 11 ace, contro il 66%, con 1 ace, del francese). Da migliorare invece sicuramente la gestione nelle palle break (ben 15 quelle sprecate oggi dal nostro portacolori).

Dopo i primo due set vinti con grande autorità, il carrarese si è fatto recuperare fino al 2-2. L’azzurro è stato poi bravo a reagire e a conquistare così la prima vittoria nel torneo che gli consente di portarsi al secondo posto in classifica nel gruppo B insieme all’argentino Sebastian Baez.

3-2 SIIIIIIIIII! LORENZO MUSETTI SCONFIGGE IL FRANCESE GASTON PER 4-3 (3) 4-3 (6) 2-4 3-4 (7) 4-2 NELLA PARTITA PIÙ LUNGA DELLA STORIA DELLE NEXT GEN ATP FINALS (2 ORE E 38 MINUTI)!

40-40 GRANDE RISPOSTA DI LORENZOOOO! TERZO MATCH POINT PER L’ITALIANO!

40-30 Largo il rovescio dell’azzurro.

30-30 MAGNIFICO ROVESCIO LUNGOLINEA DI MUSETTI!

30-15 smash di Gaston.

15-15 Lorenzo sbaglia con il rovescio.

0-15 STREPITOSO DRITTO DELL’ITALIANO DOPO DUE GRANDI ROVESCI!

3-2. ACE DI MUSETTIIIIIII! L’ITALIANO SI GARANTISCE ALMENO IL TIE-BREAK DEL QUINTO SET!

40-30 L’azzurro sbaglia il dritto incrociato.

40-15 Altra buona prima di Lorenzo.

30-15 Gaston sbaglia a rete dopo una smorzata dell’azzurro.

15-15 Ottimo servizio del carrarese.

0-15 Il primo punto del game va al transalpino.

2-2. NIENTE DA FARE, IL FRANCESE SI SALVA ANCORA! Salgono addirittura a quota 15 le palle break non sfruttate da Musetti.

40-40 SERVE AND VOLLEY VINCENTE DI GASTON!

30-40 LARGO IL DRITTO DEL FRANCESE! 2 PALLE BREAK PER L’AZZURRO!

30-30 Gaston sbaglia la smorzata.

30-15 Esce il colpo di Lorenzo.

15-15 Contropiede vincente del francese.

0-15 Il carrarese raggiunge il numero 67 del mondo a rete e conquista il punto.

2-1. Errore di Gaston sulla seconda del carrarese. MUSETTI RESTA AVANTI IN QUESTO QUINTO SET!

40-0 Ottima contro-smorzata incrociata di Lorenzo.

30-0 Bell’attacco a rete dell’italiano.

15-0 L’azzurro apre bene il terzo game.

1-1. Finisce in rete la risposta di Musetti.

40-15 2 palle del 1-1 per Gaston.

30-15 Buona risposta di Lorenzo che costringe all’errore il transalpino.

30-0 Prova a scappare Gaston.

15-0 Grande volée del francese.

1-0. LARGO IL PASSANTE DI GASTON. BENE COSÌ, VINCERE QUESTO PRIMO GAME ERA IMPORTANTISSIMO!

40-40 ACEEEE! ANCORA DECIDING POINT!

30-40 FINISCE IN RETE IL ROVESCIO DELL’AZZURRO! 2 PALLE BREAK PER IL TRANSALPINO!

30-30 Esce il colpo dell’italiano.

30-15 Grande punto di Musetti.

15-15 Gaston perde l’appoggio e il suo colpo finisce lungo.

0-15 Largo il dritto del carrarese.

La partita va quindi al quinto e decisivo set. FORZA LORENZO!

Davvero peccato per l’azzurro che non è riuscito a chiudere l’incontro nonostante i 2 match point procurati nel tie-break. Dall’altra parte c’è comunque da fare i complimenti a Gaston, protagonista di una grande reazione dal terzo set in poi.

7-9 NOOOOOOOOOOOO! LARGO DI UN NIENTE IL DRITTO DI MUSETTI! 2 SET PARI!

7-8 INVENZIONE DI ROVESCIO CLAMOROSA DI GASTON! ALTRO SET POINT PER IL FRANCESE!

7-7 LUNGO IL DRITTO POTENTISSIMO DEL TRANSALPINO!

6-7 Dritto vincente di Gaston. SET POINT PER IL FRANCESE!

6-6 Lungo il colpo di Musetti. 2 MATCH POINT SPRECATI DALL’ITALIANO!

6-5 NOOOOOOO! DOPPIO FALLO DELL’AZZURRO! LA TENSIONE PURTROPPO SI FA SENTIRE!

6-4 ACEEEEEE! NEL MOMENTO PIÙ IMPORTANTE! 2 MATCH POINT PER MUSETTI!

5-4 Dritto strepitoso di Gaston che si riporta immediatamente in partita.

5-3 Taglio esterno del francese.

5-2 Il transalpino recupera un minibreak.

5-1 NON PASSA LA RISPOSTA DEL FRANCESE! LORENZO A 2 PUNTI DAL MATCH! Cambio campo.

4-1 Gaston chiama a rete Musetti ma poi sbaglia il passante. 4 PUNTI CONSECUTIVI PER IL TENNISTA AZZURRO!

3-1 STREPITOSO PASSANTE DEL CARRARESE!

2-1 Musetti serve alla grande e si libera il campo per il dritto vincente.

1-1 Il carrarese vince uno scambio lunghissimo con un ottimo dritto.

0-1 Il primo punto è di Gaston.

3-3 LORENZO ANNULLA IL SECONDO SET POINT E PORTA IL MATCH AL TIE-BREAK!

40-40 Il francese attacca anche questa seconda e sbaglia ancora. DECIDING POINT: o si va al tie-break o si va al quinto set.

30-40 RESTA SUL NASTRO IL DRITTO DI MUSETTI! ERRORE DOLOROSISSIMO! 2 SET POINT PER GASTON!

30-30 Il nastro accomoda la palla all’italiano che poi chiude il punto con lo smash.

15-30 Gaston attacca la seconda di servizio ma la palla finisce lunga.

0-30 Strepitosa risposta del francese che porta all’errore Musetti.

0-15 Altra discesa a rete vincente del francese.

2-3 GASTON SI SALVA CON UNA GRANDE DISCESA A RETE! Davvero peccato.

40-40 Rovescio diagonale del transalpino e annullata anche la seconda palla break.

30-40 Annullata la prima.

15-40 LOB CLAMOROSO DI MUSETTI! 3 PALLE BREAK!

15-30 Il francese si prende il punto a rete.

0-30 Largo il colpo di Gaston. ATTENZIONE!

0-15 Musetti aggredisce la seconda del francese e conquista il punto.

2-2. Altra buona prima del carrarese. Bene così.

40-15 Gaston tenta la risposta aggressiva ma sbaglia.

30-15 Largo il colpo dell’italiano.

30-0 Musetti prova a prendere il largo.

15-0 Buona prima esterna di Lorenzo.

1-2. Ennesima palla corta del transalpino e dritto vincente.

40-30 Altro grande punto del francese.

30-30 Lob incredibile di Gaston.

15-30 Errore a rete dell’azzurro dopo una palla corta del transalpino.

0-30 ROVESCIO LUNGOLINEA STREPITOSO DI MUSETTI!

0-15 Non funziona il lob di Gaston, l’italiano ne approfitta per costruire il punto.

1-1 Ottima prima di Lorenzo e parità.

40-30 Dritto vincente potentissimo del francese.

40-15 Grandissima risposta di Gaston.

40-0 Il numero 67 del mondo è costretto ad alzare la palla e l’azzurro chiude con lo smash.

30-0 Lorenzo comanda lo scambio e il dritto di Gaston finisce in rete.

15-0 Ottimo rovescio di Musetti.

0-1. Tutto facile in questo game per il francese.

40-0 3 palle dell’1-0.

30-0 Ancora bene qui Gaston.

15-0 Va al transalpino il primo punto del quarto parziale.

Il francese è sembrato molto più aggressivo in questo terzo set, mentre Lorenzo ha avuto dei piccoli cali nella fase calda del parziale. Ora attenzione: il quarto set sarà importantissimo.

2-1. Gaston accelera bene e il colpo di Musetti finisce in rete. IL TERZO PARZIALE VA AL TRANSALPINO!

40-40 LORENZO SBAGLIA IL PASSANTE! SET POINT PER IL FRANCESE!

40-30 Contropiede di Musetti con il rovescio! L’italiano ha due palle per andare al tie-break.

30-30 Troppo vicino alla rete qui Gaston e la palla non supera la sua metà campo.

15-30 Gaston guadagna campo colpo dopo colpo e nei pressi della rete chiude il punto.

15-15 Grande risposta in allungo con il dritto per il transalpino.

15-0 ACE ESTERNO DELL’AZZURRO!

2-3. GASTON SALE A RETE E SALVA IL GAME!

40-40 ACE DEL FRANCESE! DECIDING POINT!

30-40 ERRORE GRAVISSIMO DEL TRANSALPINO CON IL DRITTO! 2 PALLE BREAK PER MUSETTI!

30-30 L’azzurro tenta il lob ma la palla è corta e Gaston chiude con lo smash.

15-30 Brutto errore del numero 57 del mondo con il rovescio.

0-30 PASSANTE BELLISSIMO DI LORENZO!

0-15 L’italiano vince il punto dopo uno scontro a rete.

2-2. ALTRO OTTIMO SERVIZIO DI MUSETTI!

40-30 Accorcia il francese.

40-15 Gaston sbaglia a rete una palla di Lorenzo che sembrava poter andare larga.

30-15 Lungo il rovescio del nostro portacolori.

30-0 Ottimo servizio di Musetti.

15-0 Finisce in rete la palla corta del transalpino.

1-2. Il dritto di Lorenzo non supera la rete e il numero 67 del mondo conquista il terzo game.

40-15 Grande passante di Gaston.

30-15 Sbaglia qui con il rovescio il carrarese.

15-15 ALTRO GRANDISSIMO PUNTO VINTO DA MUSETTI DOPO UN STREPITOSO COLPO CON IL ROVESCIO! Che qualità quest’oggi per il nostro azzurro.

15-0 Dritto vincente del francese.

1-1. BELLISSIMO DRITTO DI LORENZO E IL TRANSALPINO FINISCE IN RETE! Parità!

40-30 Largo anche il colpo di Gaston.

30-30 Largo il dritto lungolinea dell’italiano.

30-15 ALTRO SCAMBIO CLAMOROSO! Musetti chiude con lo smash. Che partita!

15-15 Finisce in rete il rovescio lungolinea del numero 58 del mondo.

15-0 Grande colpo dell’italiano che porta all’errore il francese.

0-1. L’azzurro va lungo e Gaston tiene il servizio.

40-0 Largo il rovescio del carrarese.

30-0 Altro scambio stupendo vinto dal francese.

15-0 Musetti prova addirittura il twenner ma Gaston chiude con lo smash.

Grande partita fin qui dell’azzurro. Ora sarà importante continuare su questa strada.

8-6. E ANDIAMOOOOO! LORENZO ARRIVA SULLA PALLA CORTA DI GASTON E CONQUISTA IL PUNTO CON IL DRITTO! 2-0!

7-6 OTTIMA PRIMA DI MUSETTIIIII! ALTRO SET POINT!

6-6 IL FRANCESE VINCE UN PUNTO CLAMOROSO CON UN RECUPERO PAZZESCO CHE COLPISCE L’ULTIMO CENTIMETRO DELLA LINEA! 2 Set point annullati, si cambia ancora campo.

6-5 ANNULLATO IL PRIMO SET POINT!

6-4 GASTON SBAGLIA A RETEEEE! 2 SET POINT PER IL CARRARESE!

5-4 Stavolta il lob del francese va a buon fine.

5-3 L’italiano sbaglia il rovescio.

5-2 STREPITOSO DRITTO DI MUSETTI!

4-2 L’azzurro arriva sulla palla corta del transalpino e Gaston va lungo con il lob. Cambio campo.

3-2 ALTRA PRIMA VINCENTE DI LORENZO!

2-2 Gaston sale a rete e cade dopo il dritto: per il carrarese diventa tutto facile.

1-2 Largo il rovescio dell’azzurro.

1-1 Pareggia subito il francese.

1-0 Musetti apre bene il tie-break

3-3 Serve and volley vincente di Gaston. Sarà ancora una volta il tie-break a decidere il set.

40-40 ROVESCIO MAGNIFICO DI MUSETTI! SET POINT PER L’AZZURRO!

30-40 Altro punto a rete del transalpino.

30-30 Strepitosa palla corta del numero 67 del mondo.

15-30 Gaston scende bene a rete e chiude con un’agevole volée.

0-30 Bruttissimo rovescio del francese.

0-15 Errore in avanzamento del transalpino.

3-2. COLPO SPETTACOLARE DEL CARRARESE A RETE! CHE REAZIONE DELL’AZZURRO! Gaston servirà ora per rimanere nel set.

40-40 ACEEEE! ORA DECIDING POINT!

30-40 Esagera con il dritto Musetti. 2 PALLE BREAK PER IL TRANSALPINO!

30-30 ECCEZIONALE COLPO A RETE DI LORENZO E PARITÀ!

15-30 L’azzurro mette fine alla striscia negativa con un grande dritto.

0-30 Rovescio in volo spettacolare di Gaston. ATTENZIONE ORA PERCHÈ IL FRANCESE TENTA LA FUGA.

0-15 Il primo punto del quinto game è del francese.

2-2. ALTRO ERRORE DOLOROSISSIMO DI MUSETTI CON IL ROVESCIO. DAVVERO PECCATO!

40-40 NOOOOOO! POTEVA GIOCARSELA MEGLIO QUA L’AZZURRO!

30-40 Accorcia il francese.

15-40 Sbaglia qui l’italiano con il dritto.

0-40 TRE PALLE BREAK PER IL CARRARESE!

0-30 ATTENZIONE! L’azzurro tenta l’allungo.

0-15 Buon punto per Musetti.

2-1. ALTRO IMPORTANTISSIMO ACE DI MUSETTI E 2-1!

40-30 Perfetta qui la discesa a rete del numero 67 del mondo.

40-15 Lunga la risposta di dritto del transalpino. 3 palle del 2-1.

30-15 Il francese sbaglia con il rovescio in avanzamento.

15-15 Gaston vince un incredibile scambio a rete.

15-0 Quarto ace del carrarese.

1-1. Il nastro porta fuori il colpo dell’italiano.

40-15 Gaston finisce in rete.

40-0 Lungo il colpo dell’italiano.

30-0 Errore di Musetti.

15-0 Grande dritto vincente del francese.

1-0. Gaston sbaglia in avanzamento e regala il punto all’italiano. BENE COSÌ.

40-15 Finisce in rete il rovescio di Musetti.

40-0 Altra grande prima del carrarese.

30-0 Gaston forza la risposta e sbaglia.

15-0 Il primo punto del secondo set è dell’italiano.

Fin qui molto bene l’azzurro, soprattutto con il servizio. Con la prima in campo ha vinto addirittura il 100% dei punti.

7-4 ACEEEEEE! MUSETTI CONQUISTA IL PRIMO SET!

6-4 GRANDISSIMA PRIMA DEL CARRARESE! 2 Set point per il numero 58 del ranking.

5-4 IL DRITTO DI GASTON FINISCE LARGO! Lorenzo a 2 punti dal set.

4-4 GRANDISSIMO RECUPERO DELL’AZZURRO DOPO UNA STREPITOSA SMORZATA DEL FRANCESE!

3-4 Gaston sorpreso nei pressi della rete: il suo dritto finisce in rete.

2-4 Accelera con il rovescio Gaston e Musetti va lungo! Altro mini-break per il francese. Si cambia campo.

2-3 Bellissima palla corta del numero 67 del mondo.

2-2 L’italiano colpisce in diagonale con il rovescio e recupera subito il mini-break.

1-2 Musetti prova la smorzata, ma Gaston ci arriva bene e costringe l’azzurro all’errore sul colpo successivo. Mini-break.

1-1 Servizio vincente del carrarese.

0-1 Appena largo il colpo dell’azzurro.

3-3. ACEEEEE! Musetti non poteva scegliere un momento migliore per farlo. Si andrà al tre-break.

40-40 IL FRANCESE VINCE IL PUNTO DOPO UNA LOTTA A RETE! SET POINT PER GASTON!

40-30 DRITTO IN CONTROPIEDE DELL’ITALIANO! COLPO STUPENDO IN UN MOMENTO DAVVERO DELICATO!

30-30 Scappa via il back di Musetti. Attenzione ora: Gaston è a due punti dal primo set.

30-15 SPLENDIDO ROVESCIO LUNGOLINEA DELL’AZZURRO!

15-15 Grande prima esterna dell’italiano.

0-15 Risposta aggressiva del numero 67 del mondo sulla seconda di servizio di Musetti.

3-2. Dritto vincente di Gaston. Il francese si garantisce come minimo il tie-break.

40-15 Ottimo rovescio del numero 67 del mondo.

30-15 L’azzurro tenta l’accelerazione lungolinea con il dritto ma colpisce la rete.

15-15 Il francese rimedia con un vincente.

0-15 Brutto errore di Gaston: il suo colpo finisce in rete.

2-2. Altro grande servizio. L’italiano ha tenuto entrambi i game di servizio a 0. Bene così.

40-0 ACEEE! 3 palle del 2-2.

30-0 Bravo qui il carrarese che chiude il punto a rete.

15-0 Largo il dritto del francese.

1-2. Si salva Gaston grazie a un errore dell’italiano. Peccato, poteva fare meglio qua Musetti.

40-40 L’azzurro sbaglia il rovescio dopo l’ennesima palla corta del francese. Ora si decide tutto con il killer point.

30-40 Tocco delizioso di Gaston a rete.

15-40 LUNGOLINEA FAVOLOSO DI MUSETTI! TRE PALLE BREAK PER L’AZZURRO!

15-30 Lungo il rovescio del carrarese.

0-30 L’italiano sfrutta una smorzata non proprio perfetta del francese e chiude il punto con un facile smash.

0-15 Largo il rovescio di Gaston.

1-1. Altra ottima prima di Musetti. Parità.

40-0 Grande dritto in avanzamento dell’azzurro.

30-0 Finisce in rete il dritto del francese.

15-0 Buona prima del carrarese.

0-1. Lungo il rovescio di Musetti. Gaston tiene il servizio.

40-30 La smorzata dell’azzurro si blocca sulla rete.

30-30 Scappa via il dritto di Musetti.

15-30 Altro grande vincente con il dritto per l’italiano.

15-15 Gaston chiama a rete l’azzurro e poi lo infila con un passante.

0-15 Ventaglio di dritto vincente di Musetti.

21.14 SI PARTE! Gaston servirà per primo.

21.11 È cominciato il riscaldamento. A momenti l’inizio della partita!

21.09 Stanno entrando in campo i due giocatori. Ricordiamo che il riscaldamento sarà di appena un minuto per velocizzare i tempi della partita in tutto e per tutto.

21.06 Per Musetti sarà fondamentale vincere questa sera. Un’altra sconfitta oggi eliminerebbe sicuramente l’azzurro.

21.03 Tra i due giocatori c’è soltanto un precedente, quello di settimana scorsa al Masters 1000 di Parigi-Bercy dove ad uscire vincitore è stato il francese Gaston in tre set (3-6 6-3 6-4). Nello stesso torneo il francese è riuscito ad arrivare poi addirittura fino ai quarti di finale dopo i grandi successi contro lo spagnolo Carreno Busta e contro lo spagnolo Carlos Alcaraz.

20.59 Anche Gaston arriva a questo match dopo una sconfitta. Il francese è stato infatti superato ieri proprio da Korda dopo 5 set di grandi emozioni.

20.56 È arrivato dunque il momento di Lorenzo Musetti. Dopo la sconfitta di ieri contro Baez, l’italiano tra poco scenderà in campo contro Hugo Gaston per provare a portare a casa la prima vittoria nel girone B delle Next Gen ATP Finals 2021.

20:53 Korda conquista anche il terzo set e ottiene il successo (per 4-3 4-2 4-2) contro l’argentino Baez che gli consente di salire da solo in vetta al gruppo B.

20:32 Korda vince anche il secondo set. Decisivo un break nel sesto game che ha permesso allo statunitense di chiudere per 4-2. Korda si porta così ad un solo parziale dalla seconda vittoria nelle Next Gen ATP Finals. Visto l’andamento della partita, potrebbe non mancare molto all’inizio del match tra il nostro Musetti e il francese Gaston.

20.10 Buonasera amici di OA Sport. Si è concluso il primo parziale tra Sebastian Korda e Sebastian Baez. Ad aggiudicarsi il set è stato lo statunitense al tie-break per 7-3. Ricordiamo che ogni parziale arriva a quattro game (sul 3-3 tiebreak) e che si gioca al meglio dei cinque set. Al termine del primo match toccherà a Lorenzo Musetti e Hugo Gaston.

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Lorenzo Musetti e Hugo Gaston, seconda giornata nel Gruppo B delle Next Gen ATP Finals 2021 che si svolgono all’Allianz Cloud di Milano.

È importante ricordare subito che in questa competizione ci sono delle regole diverse rispetto ai tradizionali tornei ATP. Il format del torneo prevede infatti set da quattro game (con tie-break sul 3-3), partite al meglio dei cinque set e sul 40-40 si gioca il “killer point” ovvero un punto secco che elimina di fatto i tradizionali vantaggi). Inoltre, il riscaldamento è stato portato da quattro minuti a un minuto, il coaching non è più via cuffia, ma direttamente a bordocampo, ogni giocatore ha un solo medical time out a partita e i toilet break sono cronometrati ad un massimo di tre minuti.

Entrambi i tennisti arrivano a questo match dopo le sconfitte nei match d’esordio di ieri. Musetti è caduto contro l’argentino Sebastian Baez in quattro set, mentre Gaston è stato battuto in rimonta per 3-2 dallo statunitense Sebastian Korda. Una vittoria sarà dunque fondamentale per tutti e due per continuare a sognare un posto tra i primi quattro del torneo.

Sarà possibile seguire il match tra Musetti e Gaston in diretta tv su SuperTennis TV, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis ed in diretta streaming su Supertennis.tv, Sky Go, Now e Tennis TV. OA Sport vi offre invece la DIRETTA LIVE testuale. La partita è programmata come seconda a partire dalle 19.30 dopo Korda-Baez, gli altri due giocatori presenti in questo raggruppamento. Buon divertimento e buon tennis a tutti!

