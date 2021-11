CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Juventus-Zenit, match valido per la quarta giornata della fase a Gironi (Gruppo H) della Champions League 2021-2022.

Per i bianconeri di Massimiliano Allegri è tempo di tornare in campo, con due obiettivi: il primo è quello di scacciare la crisi che nell’ultima settimana gli ha fatto raccogliere – in Serie A – la miseria di un punto in tre partite, allontanando probabilmente in maniera definitiva i sogni di gloria, il secondo invece è quello più concreto: battere i russi e raggiungere quota 12 punti nel Girone H per staccare il pass verso gli ottavi di finale.

Che partita è quindi lecito attendersi allo Stadium? Chiesa e De Ligt sono recuperati e potrebbero far parte di un match dove la “Vecchia Signora“, contro la squadra allenata da Sergej Semak, che in questo momento è a quota 3 punti, si aggrapperà inevitabilmente al carisma di capitan Chiellini e all’estro di Paulo Dybala.

Si riparte dal precedente di due settimane fa, quando a San Pietroburgo la Juventus seppe imporsi 0-1, grazie al gol di testa griffato, nel finale, da Dejan Kulusevski.

match valido per la quarta giornata della fase a Gironi (Gruppo H) della Champions League 2021-2022: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d'inizio alle ore 21:00.