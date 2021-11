LIVE Juventus-Zenit 4-2, Champions League in DIRETTA: i bianconeri travolgono lo Zenit. Dybala trascina i suoi agli ottavi. Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LE PAGELLE DEL MATCH

Juventus (4-4-2): Szczesny 6,5; Danilo 6, Bonucci 5,5 (dall’85’ Rugani sv), de Ligt 6, Alex Sandro 6; Chiesa 7, McKennie 6,5, Locatelli 6 (dal 79′ Arthur sv), Bernardeschi 6,5 (dal 79′ Rabiot sv); Dybala 7,5 (dall’85 Kulusevski sv), Morata 7.

Zenit (3-4-2-1): Krirsyuk 7; Chistyakov 6,5, Lovren 5, Rakitskiy 6 (dal 75′ Dzyuba 6); Sutormin 5, Barrios 5, Wendel 5,5 (dall’88 Kuznetsov sv), Karavaev 5,5 (dal 58′ Malcom 6); Mostovoy 6 (dal 58′ Krugovoy 5), Claudinho 5 (dal 75′ Erokhin 5,5); Azmoun 6.

FINISCE QUI: Juventus-Zenit 4-2. I Bianconeri salgono a quota 12 punti – percorso netto, con 4 vittorie in 4 partite – staccando il pass per gli ottavi di finale.

90’+2′ AZMOUN! Juventus-Zenit 4-2: stacca la spina la “Vecchia Signora” e il centravanti dei russi la punisce subito facendosi largo in mezzo all’area trafiggendo Szczesny.

90′ Ci saranno 3 minuti di recupero.

88′ Cambio nello Zenit: esce Wendel, entra Kuznetsov. Intanto viene ammonito Kulusevski.

87′ OCCASIONISSIMA PER CHISTYAKOV! A un metro dalla porta, il difensore dei russi, in profonda proiezione offensiva, non impatta bene il pallone di testa: Szczesny tira un sospiro di sollievo.

85′ Tentativo di reazione dello Zenit. Si salva la Juve con un Arthur attivissimo. Intanto due cambi per Allegri: fuori Dybala e Bonucci, dentro Kulusevski e Rugani.

82′ MOOOOOOOOOORATA! Juventus-Zenit 4-1: lo spagnolo, pescato da Dybala, a tu per tu con il portiere non sbaglia. I bianconeri calano il poker.

79′ Cambi nella Juventus: fuori Locatelli e Bernardeschi, dentro Arthur e Rabiot.

77′ SI SALVA LO ZENIT! Ennesima accelerazione di Chiesa che va alla conclusione, questa volta dalla destra: Krirsyuk in qualche modo riesce a smorzare la conclusione del bianconero, poi Chistyakov allontana.

75′ Altro doppio cambio nello Zenit: fuori Rakitskiy e Claudinho, dentro Dzyuba e Erokhin.

74′ CHIESA, CHIESA, CHIESA! Juventus-Zenit 3-1: gol pazzesco dell’azzurro che riceve da Bernardeschi sul fronte sinistro di gioco, punta Lovren, lo manda al bar con un gioco di gambe e poi con il sinistro batte un incolpevole Krirsyuk.

73′ TRAVERSA COLPITA DA McKENNIE! L’americano con uno dei suoi ficcanti inserimenti per pochissimo non ha trovato il terzo gol della Juventus in questa serata e il suo terzo gol consecutivo.

71′ Ancora palla per Chiesa, sul ribaltamento di fronte: ancora una conclusione non perfetta.

70′ Altro tentativo dei russi. Ci prova al volo da fuori Claudinho: fuori.

69′ MALCOM SCATENATO! Szczesny è attento: sul tiro del brasiliano, il portiere polacco mette in angolo.

68′ Malcom elude la guardia di Locatelli, che va in ritardo a scalciarlo: giallo per il centrocampista della nazionale italiana.

68′ Palla allontanata dalla difesa bianconera.

67′ Reazione Zenit. Destro da fuori di Claudinho: deviato. Szczesny para, Danilo perfeziona il disimpegno mettendo in angolo.

66′ Sgasata di Chiesa: finta e controfinta, poi sinistro…alto.

64′ Ci ha provato ancora Dybala: questa volta la sua conclusione finisce altissima.

61′ DYBALA VA VICINISSIMO ALLA TRIPLETTA! Tiro da fuori dell’argentino, che col sinistro lambisce il palo alla sinistra di Krirsyuk.

60′ Scocca l’ora di gioco allo Stadium.

59′ Lo Zenit effettua i primi due cambi del match: escono Karavaev e Mostovoy, entrano Malcom e Krugovoy.

58′ DYBALAAAAAA: PASSA LA PAURA…ED E’ GOL! Juventus-Zenit 2-1. Questa volta non sbaglia l’argentino dagli undici metri, che sigla la sua doppietta.

57′ DYBALA CALCIA A LATO IL RIGORE: MA IL PENALTY E’ DA RIPETERE PERCHE’ I GIOCATORI DELLO ZENIT SONO ENTRATI IN MASSA, IN MANIERA ANTICIPATA ALL’INTERNO DELL’AREA.

56′ CHIESA SI PRENDE UN CALCIO DI RIGORE! Slalom speciale del calciatore della Juventus che salta due uomini: Claudinho nel tentativo di fermarlo, lo sgambetta.

55′ Punizione per la Juve. Allontana la difesa dello Zenit, che prova a ripartire in campo aperto con Wendel: Morata chiude tutto, in profondo ripiegamento difensivo e riparte.

54′ Chiesa si beve Lovren in velocità: ammonito il capitano dello Zenit, che stende il bianconero con le cattive.

52′ Krirsyuk litiga col pallone su una conclusione da fuori di Dybala: il portiere si salva in due tempi.

51′ Cross di Bernardeschi, tacco di Morata sul primo palo: palla fuori.

49′ DYBALA VA VICINISSIMO AL 2-1! Rientro da destra del numero 10 juventino: tiro a giro col sinistro, palla a lato di pochissimo.

46′ COMINCIA LA RIPRESA! Non ci sono cambi. Palla nei piedi della Juventus.

Al gol di Dybala ha “risposto”, per così dire, l’autogol firmato in maniera sfortunata da Leonardo Bonucci.

45′ FINISCE SENZA RECUPERO IL PRIMO TEMPO: Juventus-Zenit 1-1.

43′ Bernardeschi ci prova: il suo tiro, deviato, termina comodamente fra le braccia di Krirsyuk.

41′ GRANDE STACCO DI McKENNIE! Krirsyuk va giù in fretta respingendo al meglio: la difesa russa poi riesce ad allontanare.

39′ Prova a tornare a spingere la Juventus: ora la retroguardia dello Zenit è costretta a tornare in trincea.

37′ GOL ANNULATO A MORATA! L’attaccante spagnolo aveva battuto Krirsyuk, ma era finito oltre la linea dei difensori avversari al momento della ricezione del passaggio effettuato da Dybala.

35′ Wendel ci prova anche lui da fuori: stesso esito di Chiesa, alto.

32′ Tentativo di Chiesa dalla distanza: alto.

30′ Scocca la mezz’ora. Colpo di testa di Chiesa: sporcato dal contrasto aereo di Chistyakov, palla docile fra le braccia di Krirsyuk.

28′ La Juve ha ora il compito di riorganizzarsi.

26′ AUTOGOL DI BONUCCI! Juventus-Zenit 1-1: su un cross proveniente da sinistra, il centrale difensivo ha svettato di testa indirizzando però in maniera strana e ovviamente involontaria verso l’incrocio dei pali della porta difesa da Szczesny, che non ha potuto fare nulla, anche in controtempo, se non guardare la sfera superarlo.

25′ Rakitskiy in scivolata salva su un Chiesa lanciato in campo aperto e in contropiede da un lancio di Alex Sandro.

23′ Superata la metà del primo tempo.

20′ OCCASIONE ZENIT! Mostovoy viene liberato al tiro col destro, sul lato corto dell’area di rigore: il suo tiro, per fortuna della Juventus, sorvola la traversa della porta difesa da Szczesny.

18′ MORATA SBAGLIA UN GOL INCREDIBILE! Serpentina di un ispiratissimo Dybala che, da destra, converge verso l’interno usando il suo straordinario sinistro per servire l’attaccante spagnolo: Morata impatta la sfera, ma sparacchia alto da posizione favorevolissima.

16′ Lo Zenit prova a organizzarsi per reagire, ma per il momento la Juve è a dir poco feroce.

14′ Attacca ancora la Juve: Krirsyuk, su un cross, in uscita, ci mette una pezza.

11′ PAULO DYBALAAAAAAA! Juventus-Zenit 1-0: il capitano porta in vantaggio i bianconeri sugli sviluppi di un calcio d’angolo con una bella conclusione dal cuore dell’area di rigore.

11′ ASSEDIO JUVE! Serie di corner per i padroni di casa. Ruggisce lo Stadium.

9′ PALO DI DYBALA! Bellissimo tiro da fuori dell’argentino, col destro, che incrocia al meglio la conclusione: la sfera però sbatte sulla base del palo della porta dei russi.

8′ BERNARDESCHI VICINISSIMO AL GOL DEL VANTAGGIO! Conclusione del bianconero che sfrutta un batti e ribatti dopo un bel cross di Dybala: sul tiro però Krirsyuk, in uscita, è pronto a dirgli di no.

6′ Confusione ora in mezzo al campo. Lo Zenit cerca di pressare molto per evitare che la Juventus possa gestire il possesso di palla per lunghi tratti.

4′ LOVREN DI TESTA! Impatta la palla tutto solo, ma mette a lato. Primo brivido del match.

3′ Primo corner della partita: se lo prende lo Zenit con Mostovoy.

2′ La Juve cerca subito di imprimere un ritmo alto alla contesa.

SI COMINCIA! PRIMO PALLONE MOSSO DALLO ZENIT.

20.57 Sorteggio e foto di rito.

20.55 Le squadre iniziano a entrambe in campo. A breve la magica “musichetta” della Champions.

20.50 Dieci minuti al via.

20.45 Le squadre tornano negli spogliatoi per ricevere gli ultimi dettami dai propri tecnici.

20.40 Allegri sceglie di schierare Chiesa e Bernardeschi sulle fasce e Dybala e Morata in attacco: potenziale offensivo enorme per la Juventus, al cospetto di una difesa molto abbottonata da parte dello Zenit.

20.35 Squadre in campo per il riscaldamento.

20.30 Trenta minuti all’inizio del match.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Locatelli, Bernardeschi; Dybala, Morata.

Zenit (3-4-2-1): Krirsyuk; Chistyakov, Lovren, Rakitskiy; Sutormin, Barrios, Wendel, Karavaev; Mostovoy, Claudinho; Azmoun.

20.00 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Juventus-Zenit

Per i bianconeri di Massimiliano Allegri è tempo di tornare in campo, con due obiettivi: il primo è quello di scacciare la crisi che nell’ultima settimana gli ha fatto raccogliere – in Serie A – la miseria di un punto in tre partite, allontanando probabilmente in maniera definitiva i sogni di gloria, il secondo invece è quello più concreto: battere i russi e raggiungere quota 12 punti nel Girone H per staccare il pass verso gli ottavi di finale.

Che partita è quindi lecito attendersi allo Stadium? Chiesa e De Ligt sono recuperati e potrebbero far parte di un match dove la “Vecchia Signora“, contro la squadra allenata da Sergej Semak, che in questo momento è a quota 3 punti, si aggrapperà inevitabilmente al carisma di capitan Chiellini e all’estro di Paulo Dybala.

Si riparte dal precedente di due settimane fa, quando a San Pietroburgo la Juventus seppe imporsi 0-1, grazie al gol di testa griffato, nel finale, da Dejan Kulusevski.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di di Juventus-Zenit, match valido per la quarta giornata della fase a Gironi (Gruppo H) della Champions League 2021-2022: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 21:00. Buon divertimento!