23.05 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live!

23.00 Ecco le pagelle:

Juventus (4-3-3): Peyraud-Magnin 5.5; Lundorf 6 (71′ Hyyrynen 6.5), Gama 6, Salvai 6, Boattin 6.5; Rosucci 6 (67′ Hurtig 6), Pedersen 6, Caruso 5.5 (77′ Bonfantini 6.5); Bonansea 6 (77′ Staskova 7), Girelli 8, Cernoia 6.5. All. Montemurro 6.

Wolfsburg (4-2-3-1): Schult 6; Hendrich 6, Wedemeyer 7, Janssen 7, Rauch 6; Oberdorf 6.5, Lattwein 8; Wassmuth 7.5 (66′ van de Sanden 6), Huth 7, Knaak 6 (66′ Bremer 5) (90+3′ Starke s.v.), Roord 6 (90+2′ Svava s.v.). All. Stroot 5.

22.55 Juventus che pareggia all’ultimo respiro grazie all’ingresso in campo di Staskova che confeziona l’assist per Girelli. Ritorno tra una settimana in Germania.

94′ Fine della partita, Juventus-Wolfsburg 2-2.

92′ Goooooooooooooooooooooooooooool, Girelliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, Staskova mette in mezzo un pallone perfetto che Girelli non sbaglia, Juventus-Wolfsburg 2-2.

90′ Doppio giallo per Rauch, rosso. Wolfsburg in dieci.

88′ Bianconere che lottano ma non riescono ad arrivare al tiro.

86′ Perdersen non trova la porta con il piatto destro.

84′ Hurtig per un soffio non trova Bonfantini tutta sola.

82′ Roord sfiora il secondo palo con un tiro da fuori.

80′ 4-2-4 praticamente per le bianconere, tutto per tutto per Joe Montemurro.

78′ Fuori Bonansea e Caruso, dentro Bonfantini e Staskova nella Juventus.

76′ Juventus che attacca a testa bassa, ma il Wolfsburg sembra in controllo.

74′ Dentro Hyyrynen, fuori Lundorf nella Juventus.

72′ Rete del Wolfsburg con possibile fuorigioco ma ricordiamo che non c’è il Var in questa competizione.

70′ Fuori Rosucci e dentro Hurtig nella Juventus.

68′ Dentro Van de Sanden e Bremer, fuori Wassmuth e Knaak nel Wolfsburg.

66′ Gol, Wassmuth, contropiede della squadra tedesca che trova spiazzata la squadra bianconera, Juventus-Wolfsburg 1-2.

64′ Tiro di Boattin dalla distanza che non crea problemi.

62′ Attacca la Juventus, pressing alto delle bianconere.

60′ Ammonita Rauch per un pestone su Caruso.

58′ Caruso non riesce a tirare dopo un buon passaggio in area.

56′ Juventus molto più alta in campo in questo secondo tempo.

54′ Girelli per un soffio non trova Rosucci davanti al portiere.

52′ Wassmuth prova il diagonale, pallone fuori.

50′ Cernoia con il sinistro non crea problemi al portiere.

48′ Inizia il secondo tempo!

21.55 Juventus che ci prova e va in vantaggio, ma poi si abbassa e subisce il pareggio rischiando anche di andare sotto. Servirà una prova più coraggiosa per le ragazze bianconere.

A tra poco per il secondo tempo!

45′ Finisce il primo tempo, Juventus-Wolfsburg 1-1.

43′ Cross di Caruso che non trova nessuno in area di rigore.

41′ Ammonita Oberdorf per fallo su Bonansea.

39′ Lattwein di testa sfiora il secondo palo.

37′ Soffre la squadra bianconera, molto veloci le giocatrici esterne sulle fasce.

35′ Peyraud-Magnin evita il raddoppio della squadra tedesca.

33′ Cernoia per Caruso, ma il passaggio è impreciso.

31′ Ammonita Rosucci per un fallo a centrocampo.

29′ Tiro sull’esterno della rete di Huth.

27′ Ancora gli ospiti vicini al vantaggio, para Peyraud-Magnin.

25′ Gol, Lattwein, al volo di destro trova l’incrocio dei pali, Juventus-Wolfsburg 1-1.

23′ Alza il baricentro la Juventus, vuole il raddoppio.

21′ Bianconere che approfittano delle disattenzioni difensive della squadra tedesca.

19′ Goooooooooooooooooooooooooool, Girelliiiiiiiiiiiiiiiiiii, la numero dieci bianconeri non perdona davanti il portiere, Juventus-Wolfsburg 1-0.

17′ Conclusione in curva di Rauch da fuori area.

15′ Lattwein viene ammonita per fallo su Bonansea a centrocampo.

13′ Lancio di Sara Gama che non trova Girelli sulla fascia.

11′ Peyraud-Magnin para una conclusione di Rauch dopo una punizione.

9′ Wassmuth ci prova con il sinistro, para il portiere bianconero.

7′ Punizione di Cernoia che non trova compagni in area.

5′ Juventus che prova ad impostare la manovra dal basso.

3′ Possesso palla prolungato del Wolfsburg.

1′ Inizia la partita!

20.55 Entrano in campo le squadre!

20.45 Mancano dieci minuti all’ingresso in campo dei giocatori.

20.40 Le bianconere di Joe Montemurro nell’ultimo turno hanno perso all’Allianz Stadium contro il Chelsea per 1-2, dopo l’esordio vincente contro il Servette: a nulla è servito il momentaneo pari della Bonansea. Per le Blues decisive le reti di Cuthbert e Harder.

20.35 “Queste sfide sono tutte decisive, dobbiamo fare il meglio possibile ma anche imparare. Per noi è uno stimolo trovarci qui – ha dichiarato Montemurro in conferenza stampa – Sarà una partita diversa dal Chelsea: loro sono una grande squadra ma il pubblico ci darà una spinta in più. Devono temerci, giochiamo in casa e vogliamo mettere in pratica il nostro gioco positivo”.

20.30 Il Wolfsburg, invece, ha quattro punti, frutto del successo contro la formazione svizzera e del pareggio nella gara d’esordio con il Chelsea.

20.25 La Vecchia Signora si presenta al match con tre punti all’attivo, ottenuti nella vittoria sul campo del Servette che ha preceduto la sconfitta di misura contro le vice campionesse d’Europa.

20.15 Saranno più di 11mila gli spettatori pronti a spingere le bianconere verso la vittoria che riaprirebbe il discorso per la qualificazione ai Quarti di finale

20.10 Ecco le formazioni ufficiali:

Juventus: Peyraud-Magnin; Lundorf, Gama, Salvai, Boattin; Rosucci, Pedersen, Caruso; Bonansea, Girelli, Cernoia.

In panchina: Aprile, Hyyrynen, Lenzini, Nildén, Giai, Zamanian, Staskova, Bonfantini, Beccari, Pfattner, Hurtig.

Wolfsburg: Schult; Wedemeyer, Hendrich, Janssen, Rauch; Oberdorf, Lattwein; Wassmuth, Huth, Knaak, Roord.

20.05 Buonasera e benvenuti alla diretta di Juventus-Wolfsbrug Women partita di Champions League.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Juventus-Wolfsburg Women match di Champions League, la squadra di Joe Montemurro deve riscattare la sconfitta contro il Chelsea.

Prosegue il percorso in Champions League per le Juventus Women che dopo Servette e Chelsea affronta il Wolfsburg nella terza gara del Gruppo A. Montemurro dovrebbe confermare in toto l’undici titolare visto contro il Chelsea: Peyraud-Magnin in porta, Lundorf, il capitano Gama, Salvai e Boattin in difesa; Rosucci, Pedersen e Cernoia a centrocampo, con un tridente offensivo composto da Bonansea, Girelli e Hurtig. Bianconeri che puntano alla vittoria.

Stroot opta per un 4-4-2 classico con Schult tra i pali, difesa composta da Hendrich, Wedemeyer, Janssen e Rauch. In mediana Wassmuth, Oberdorf, Lattweln e Knaak, dietro al tandem offensivo composto da Huth e Roord.

Partita: Juventus-Wolfsburg Women

Data: 9 novembre 2021

Orario: 21.00

Canale tv e streaming: DAZN

PROBABILI FORMAZIONI Juventus-Wolfsburg Women

JUVENTUS WOMEN (4-3-3): Peyraud-Magnin; Lundorf, Gama, Salvai, Boattin; Rosucci, Pedersen, Cernoia; Bonansea, Girelli, Hurtig. All. Montemurro.

WOLFSBURG WOMEN (4-4-2): Schult; Hendrich, Wedemeyer, Janssen, Rauch; Wassmuth, Oberdorf, Lattweln, Knaak; Huth, Roord. All. Tommy Stroot

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Juventus-Wolfsburg Women match di Champions League: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 21:00. Buon divertimento!

