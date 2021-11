Basket, quarta giornata EuroCup: la Reyer Venezia ferma il Buducnost, Trento esce ancora sconfitta

Si chiude col bilancio di una vittoria ed una sconfitta il martedì sera di EuroCup di basket delle nostre portacolori. L’Umana Reyer Venezia firma l’impresa battendo in casa la capolista Buducnost Podrogica (che perde così l’imbattibilità europea) col punteggio di 72-67, riscattando con gli interessi la battuta d’arresto della settimana scorsa in Germania contro Ulm (90-83 all’overtime). Trasferta negativa in Francia, invece, per la Dolomiti Energia Trentino: i bianconeri escono infatti sconfitti per 93-80 dal confronto con il Boulogne Metropolitans 92, non riuscendo quindi a trovare la prima vittoria in ambito europeo.

BOULOGNE METROPOLITANS 92 (FRANCIA) – DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 93-80 (26-20, 15-22, 23-13, 29-25)

Inizio di primo quarto decisamente favorevole all’Aquila Basket, che piazza subito un break di 4-0 dopo neanche due minuti dalla palla a due. I padroni di casa reagiscono prontamente e mettono la testa avanti nel punteggio già a metà quarto (13-8), chiudendo la prima frazione sopra di 6 lunghezze (26-20). Nel secondo quarto Trento riesce a trovare la forza per riacciuffare gli avversari, col parziale che si dimostra in perfetto equilibrio tra le due squadre: 36-36 a 3’50” dalla seconda sirena, con la squadra di Lele Molin che trova il guizzo per chiudere avanti di un solo punto dopo 20′ (41-42). Al rientro dall’intervallo lungo, entrambe le squadre non riescono a trovare subito la via del canestro, accusando un po’ di polveri bagnate (il primo canestro è di Caroline per il +3 di Trento, 41-44 a -8’07”). I transalpini salgono d’intensità e prendono un margine di sicurezza grazie alle giocate di Mcrae, chiudendo la terza frazione a +9 (64-55). Nell’ultimo quarto la Dolomiti Energia prova una timida reazione, risalendo fino al -5 col jumper di Saunders (66-61, -7’50”). I padroni di casa non si scompongono e continuano a spingere, incrementando il proprio vantaggio fino al +13 finale con cui si chiude il match (93-80).

TOP SCORER

Boulogne: Cummings 17, Mcrae 14, Hunter 11

Trento: Reynolds 18, Williams 16, Caroline 13

UMANA REYER VENEZIA – BUDUCNOST PODGORICA (MONTENEGRO) 72-67 (18-19, 15-21, 18-12, 21-15)

La Reyer Venezia riesce a fermare la capolista, firmando un’impresa che non era riuscita nemmeno alla Virtus Bologna nel confronto della settimana scorsa (V-nere sconfitta 86-82). Partenza bruciante per i padroni di casa, che infiammano subito la sfida con un parziale di 10-2 nei primi tre minuti di gioco. I montenegrini si rifanno prontamente sotto, tornando a -1 (10-9, -6’18”) e chiudendo il primo quarto sopra di una sola lunghezza (18-19). Nel secondo quarto si combatte punto a punto, con nessuna delle due compagini che riesce a prendere il largo se non verso la fine del parziale, quando il Buducnost trova la forza per mettere tra sé e la Reyer sette punti (33-40). Al rientro dagli spogliatoi è però Venezia ad uscire meglio, grazie ad uno scatenato Mitchell Watt (che chiuderà con ben 25 punti a referto) che guida i padroni di casa ad una rimonta fenomenale, col terzo quarto che si chiude 49-52 in favore degli ospiti. Nell’ultima frazione la squadra di De Raffaele completa l’opera, grazie ancora a Watt con cui trova il canestro del sorpasso a pochi minuti dalla sirena finale (65-62). La tripla di Brooks dà agli oro-granata un margine di sicurezza (68-62), con gli ospiti che provano un’ultimo sussulto a pochi secondi dalla fine. La Reyer però non si scompone e trova una vittoria importantissima che dà morale in vista delle prossime sfide.

TOP SCORER

Venezia: Watt 25, Sanders 11, Tonut 10

Buducnost: Seeley 18, Atic 12, Cobbs 12

Credit: Ciamillo