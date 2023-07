LIVE Italia-Olanda 75-73, Qualificazioni Mondiali basket in DIRETTA: gli azzurri soffrono ma vincono, Michele Vitali fondamentale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DI ITALIA-OLANDA

VIDEO HIGHLIGHTS ITALIA-OLANDA

22:30 Termina qui la nostra diretta LIVE di Italia-Olanda. Grazie a tutti voi, amici di OA Sport, per averci seguito anche questa sera. Un saluto sportivo!

22:25 Ben tre azzurri in doppia cifra: Nicola Akele (18 punti e 7/12 dal campo), Stefano Tonut e Amedeo Tessitori (13 punti ciascuno). Agli Orange, invece, non sono bastati i 19 punti di Hammink (5/6 dall’arco) e i 14 di De Jong.

22:20 Vittoria molto sofferta per i padroni di casa al Forum, con l’Olanda che non ha mai mollato e ha avuto la possibilità di mettere perfino la testa avanti nel punteggio a 5′ dalla fine dopo che l’Italia era sempre stata avanti a condurre. C’è voluto un Michele Vitali con tutta la sua grinta ed esperienza per trovare il break che ha consentito alla banda di Meo Sacchetti di aggiudicarsi il match e di portarsi a casa la vittoria.

L’ITALIA SOFFRE NELL’ULTIMO QUARTO MA RIESCE A PREVALERE SULL’OLANDA PER 75-73, GLI AZZURRI CHIUDONO CON UNA VITTORIA LA PRIMA FINESTRA DI QUALIFICAZIONI AI MONDIALI 2023

Vitali sbaglia il secondo, ma non c’è più tempo!

75-73 Il primo è dentro

Michele Vitali va in lunetta con 5 decimi rimasti sul cronometro! L’ala della Reyer non deve sbagliare

L’Olanda esaurisce adesso il bonus falli proprio adesso!

ULTIMA RIMESSA!

74-73 De Jong penetra e segna, ospiti ancora a -1! 5 secondi alla sirena finale, time-out Italia

74-71 L’Olanda segna con De Jong, -3 Olanda

74-69 Ancora Akele, 18 punti per il giocatore di Treviso

72-69 ANCORA LUI, ANCORA LUIII: STEFANOOOO TONUUUTT!!!! BREAK MICIDIALE, ITALIA ANCORA AVANTI

69-69 AKELEEEEE!! PAREGGIOOOOO

67-69 Van der Vuurst segna in penetrazione, sorpasso Olanda!

Finale al cardiopalma al Forum! L’Italia sembra aver trovato il break decisivo, ma gli ospiti trascinati da Roeland Schaftenaar hanno impattato nel punteggio

67-67 Ancora Roeland Schaftenaar, pareggio Olanda! Meno di cinque minuti alla fine del match, gli azzurri devono reagire

67-65 Schaftenaar dal pitturato, gli Orange non mollano

67-63 MICHELEEE VITALIIII!!!! TRIPLAAAA IMPORTANTISSIMAAAAAAA

64-63 Roeland Schaftenaar segna anche il libero aggiuntivo -1 Olanda

64-62 Schafternaar dal pitturato col fallo! Potenziale gioco da tre punti per il numero 13 olandese

64-60 Gaspardo di tabella, canestro di vitale importanza per l’Italia

62-60 Ancora Hammink dall’arco, break micidiale Olanda! Sacchetti ferma immediatamente tutto, time-out

62-57 Hammink da tre punti, l’Olanda accorcia e va a -5

62-51 Lay-up perfecto di Tessitori, +11 azzurri

60-51 1/2 per De Jong in lunetta

E’ iniziato l’ultimo quarto al Forum, con gli azzurri avanti in doppia cifra di vantaggio

60-50 Tripla annullata in quanto fuori tempo massimo, si rimane sul +10 Italia ad inizio ultimo quarto

60-53 KLOOOFF SULLA SIRENA!! -7 OLANDA, SI CHIUDE SUL 60-53 IN FAVORE DEGLI AZZURRI

60-50 TESSITORIIII!!! LA BOMBA DEL CAPITANOOOOO, AZZURRI A +10

57-50 Kloof con l’arresto e tiro, ospiti ancora a -7

57-48 STEEEFANOOO TONUUUTTT!!! TRIPLAAAAAAAAAA

54-48 Jump shot di Hammink, la squadra di coach Buscaglia non cede di un centimetro e rimane a contatto

54-46 Pajola pesca Akele, che segna sul rimorchio! Break Italia, +8

52-46 Non trema la mano a Tessitori: Italia ancora +6, con tre minuti alla fine del quarto

50-46 Williams manda a bersaglio dall’angolo, con l’Olanda che non molla mai ed è di nuovo a -4

50-43 1/2 ai liberi per Stefano Tonut

Gli olandesi hanno già esaurito il bonus dei falli in questo terzo quarto

49-43 Schaftenaaar dall’arco, Olanda sempre a contatto

49-40 Tonut perfetto in lunetta, con l’Italia che torna a +9

47-40 1/2 in lunetta per De Jong

Polveri bianche in questi primi due minuti di terzo quarto, con entrambe le squadre che sbagliano molto su tutti e due i lati del campo!

Tutto pronto per la ripresa della sfida al Forum. Forza Italia!

21:30 Le squadre sono ritornate sul parquet per il riscaldamento in vista dell’inizio del terzo quarto.

21:20 Top scorer per gli azzurri Nicola Akele con 12 punti, insieme a Pajola con 7 punti e Tonut con 6 punti. Tra gli olandesi, invece, 9 punti di Kloof e 8 a testa di De Jong e Hammink.

La preghiera di Flaccadori non va a segno! SI chiude così il primp tempo con l’Italia sopra di 8 punti (47-39), ma l’Olanda non molla e rimane a contatto.

Meo Sacchetti chiama time-out, per disegnare qualche schema in vista dell’ultima azione del quarto

47-39 2/2 per De Jong dalla lunetta, con ancora 8 secondi e rimessa a favore dell’Italia

47-37 MICHELEEE VITAALLIII!!! TRIPLAAAAA E +10 AZZURRI, PRIMI PUNTI PER LUI

Ultimo giro di lancetta in questo secondo quarto!

44-37 Flaccadori attacca perfettamente, +7 Italia

42-37 De Jong mette a sedere Alviti con una finta e segna subendo fallo da Akele! 2+1 per l’olandese

42-34 KLOOF ON FIREEEE! BREAK OLANDA, SACCHETTI FERMA TUTTO E CHIAMA TIME-OUT

42-31 Arresto e tiro di Kloof

42-29 2/2 in lunetta per ‘Momo’ Diouf, +13 Italia

Terzo fallo per ‘Tex’, che viene richiamato in panchina da Coach Sacchetti! Al suo posto entra Diouf

40-29 Tessitori sotto canestro, azzurri ancora a +11 con 3’45” da giocare in questo secondo quarto

38-29 Kloof in arena, -9 Olanda

38-27 Lay-up di Tonut, +11 Italia

36-27 2/2 in lunetta per Kloof

36-25 Tonut penetra e manda a bersaglio, primi due punti per la guardia della Reyer Venezia

Meno di cinque minuti alla seconda sirena

34-25 Akele in corsa su assist di Tonut! Break Italia e time-out immediato per Buscaglia (Olanda)

32-25 Non trema la mano a Udom: 2/2 in lunetta

30-25 Hammink da due punti, accorciano gli ospiti

30-23 NICOLA AKELEEEEEE!!! DALL’ARCOOOOO, +7 ITALIA IN UN AMEN

27-23 MATTIA UDOOOM!! TRIPLAAAAAAAAA

24-23 Hammink da tre punti, -1 Olanda

24-20 Pajola cadendo all’indietro, risposta Italia e +4

22-20 Schaftenaar per il -2 Olanda, gli azzurri devono stare attenti

Tutto pronto per l’inizio del secondo quarto al Forum di Assago, con l’Italia avanti di quattro lunghezze (22-18)

22-18 HAMMINK! BUZZ-BEATER IMPRESSIONANTE, CHE CHIUDE IL PRIMO QUARTO SUL -4 OLANDA

22-15 Lay-up di Flaccadori

20-15 Van Der Vuurst appoggia al tabellone, -5 Olanda con una manciata di secondi da giocare

20-13 Penetrazione fulminante di Diego Flaccadori, +7 Italia

18-13 Ancora Franke dall’arco, Olanda a -5 con 1’20” da giocare nel primo quarto

18-10 Due su due per il giocatore di Treviso

Fallo antisportivo di Van Zegeren! -2’15” alla prima sirena, con Akele che va in lunetta

16-10 Franke da tre punti, Oranges che salgono a -6

16-7 Van Zegeren appoggia al tabellone, Olanda a -9

16-5 Momo Diouf sotto canestro, Italia vola a +11

14-5 PAJOLA! CHE PRIMO PASSO, IL PLAY DELLA VIRTUS SUBISCE ANCHE FALLO E CHIUDE IL 2+1

Meno di cinque minuti alla prima sirena

11-5 Semi-gancio di Tessitori, perfetto

9-5 Kherrazi su assist di Yannick Franke, Olanda esce bene dal time-out

9-3 NICOLA AKELEEEE!! TRIPLAAAAA E +6 AZZURRI, TIME-OUT PER L’OLANDA

6-3 Pajola perfetto dal pitturato, Italia a +3

4-3 TESSITORI! CHE INCHIODATA, SCHIACCIA IL CAPITANO

L’Olanda è già gravata di tre falli di squadra in pochissimi minuti!

2-3 Backdoor di Akele, l’Italia risponde subito

0-3 Tripla di De Jong, primo canestro olandese

I quintetti: Tonut Tessitori Pajola Vitali Akele (Italia); Williams De Jong Kherrazi Kok Kloof (Olanda)

Si parte!

Nella prima partita odierna, netta vittoria per la Russia sull’Islanda per 89-65. I russi chiudono così la prima finestra da imbattuti, con due vittorie in altrettante sfide disputate.

20:25 Manca sempre meno alla palla a due. Forza Azzurri!

20:20 L’Italia riabbraccia il pubblico tricolore a quasi due anni di distanza dall’ultima partita disputata di fronte ai tifosi (Italia-Russia del 20 Febbraio 2020 disputata al PalaBarbuto di Napoli e valevole per le Qualificazioni ad Euro2022)!

20:10 Serve assolutamente una vittoria agli Azzurri, per riscattare la sconfitta subita pochi giorni fa a San Pietroburgo contro la Russia (92-78) e chiudere la prima finestra col bilancio in parità (1-1).

20:00 Buonasera a tutti, cari amici di OA Sport! Benvenuti alla diretta LIVE testuale di Italia-Olanda, match valido per le Qualificazioni ai Mondiali 2023 di Basket!

Buongiorno a tutti gli amici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta LIVE di Italia-Olanda, seconda giornata delle Qualificazioni ai Mondiali 2023 di Basket (Girone H).

La Nazionale di Meo Sacchetti affronta gli Orange dopo aver perso la prima sfida contro la Russia a San Pietroburgo (92-78). Serve quindi una pronta reazione ed una vittoria per chiudere in pareggio il bilancio della prima finestra di queste qualificazioni che porteranno al Mondiale asiatico del 2023 (in Giappone, Indonesia e Filippine). Il CT italiano si affiderà ancora una volta ad Amedeo Tessitori come Capitano, che trascinerà sicuramente i compagni per riuscire a prevalere di fronte al pubblico amico.

Dall’altra parte c’è l’Olanda guidata in panchina da Maurizio Buscaglia (ex Trento e Germani Brescia), che tenterà il tutto per tutto cercando di riscattare la sconfitta subita all’esordio in casa contro l’Islanda (77-79). Un’ulteriore battuta d’arresto complicherebbe ulteriormente il cammino della Nazionale nord-europea in vista della prossima finestra FIBA (Febbraio 2022, dove i Paesi Bassi affronteranno la temibile Russia).

Riepiloghiamo 12 Azzurri convocati dal CT Sacchetti per la sfida odierna:

#4 Leonardo Candi (1997, 190, P/G, UNAHOTELS Reggio Emilia)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

#12 Diego Flaccadori (1996, 193, P, Dolomiti Energia Trentino)

#14 Bruno Mascolo (1996, 190, P, Bertram Derthona Basket Tortona)

#16 Amedeo Vittorio Tessitori (1994, 208, C, Segafredo Virtus Bologna)

#19 Raphael Gaspardo (1993, 207, A, Happy Casa Brindisi)

#20 Mattia Udom (1993, 200, A, Happy Casa Brindisi)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G/A, Umana Reyer Venezia)

#34 Mouhamet Diouf (2001, 206, A, UNAHOTELS Reggio Emilia)

#44 Davide Alviti (1996, 200, A, A|X Armani Exchange Milano)

#45 Nicola Akele (1995, 203, A, Nutribullet Treviso)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)

Inizio del match al Forum di Assago in programma alle 20:30 di questa sera. Buon divertimento a tutti con la diretta LIVE di Italia-Olanda di basket!

Credit: Ciamillo