Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match Novak Djokovic-Casper Ruud, valevole per le ATP Finals 2021 di Torino. Esordio complicato per il numero uno del mondo, che deve stare attento contro il norvegese.

Si aprono le Finals di Djokovic, che arriva a Torino dopo la vittoria nel Masters 1000 di Parigi-Bercy. Un successo importante per il serbo, che ha dimenticato la sconfitta contro Daniil Medvedev nella finale degli US Open. Djokovic si presenta a Torino da favorito e con l’obiettivo di conquistare il torneo, favorito anche da un sorteggio che lo vede in un girone più semplice rispetto a quello dei diretti rivali Medvedev e Zverev.

Attenzione, però, a Casper Ruud, che può essere una mina vagante. Il norvegese ha staccato il biglietto per le sue prime Finals a Parigi-Bercy e arriva a Torino con ambizioni e con la voglia di fare bene. L’obiettivo può essere la semifinale e se la giocherà con Tsitsipas e Rublev, ma la sfida con Djokovic può riservare anche qualche sorpresa.

