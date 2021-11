LIVE Djokovic-Ruud 7-6 6-2, ATP Finals 2021 in DIRETTA: esordio vincente per il n°1 del mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buona la prima per Novak Djokovic, che si è imposto in due set su Casper Ruud con il punteggio di 7-6 6-2 dopo poco più di un’ora e mezza di gioco. Ottimo il rendimento al servizio del serbo, che ha ottenuto il 90% dei punti con la prima. Uguale il numero dei vincenti (23), ma il norvegese ha commesso più errori non forzati (20 contro 13).

6-2 FINISCE QUI! Novak Djokovic conquista anche il secondo set.

40-15 Ruud annulla il primo match point.

40-0 Ci sono tre match point per il serbo.

30-0 Altro servizio vincente.

15-0 Servizio centrale di Djokovic.

5-2 Ruud conquista il game, ma ora Djokovic serve per il match.

40-15 Bella chiusura a rete del norvegese.

30-15 Ottima prima di Ruud.

0-15 Doppio fallo di Ruud.

5-1 Game molto semplice per Djokovic.

40-0 Ace di Nole!

30-0 Servizio vincente di Djokovic.

4-1 Arriva l’errore di Ruud e Djokovic si porta avanti di due break.

30-40 Palla break per Djokovic, che sa tanto di match point.

30-30 Dritto vincente di Djokovic.

30-15 Ace centrale di Ruud.

15-15 Ruud sbaglia l’approccio a rete dopo la smorzata di Djokovic.

3-1 Djokovic tiene a zero il servizio.

40-0 Ace del serbo.

30-0 Servizio vincente di Djokovic.

2-1 Ruud tiene un importante turno di servizio.

40-30 Ace del norvegese.

30-30 Fantastico dritto di Ruud che lascia fermo il serbo.

15-30 Dritto vincente di Djokovic.

15-0 Splendida volèe di Ruud.

2-0 Djokovic conserva il break di vantaggio.

40-30 Prima vincente di Djokovic.

30-30 Prima vincente di Djokovic.

15-30 Djokovic esce male dal servizio e sbaglia di rovescio.

15-15 Smash di Djokovic.

1-0 Break di Djokovic! Quarto errore consecutivo per il norvegese.

30-40 Subito una palla break per Djokovic.

30-30 Ancora un errore di dritto di Ruud.

30-15 Arriva l’errore di dritto di Ruud.

15-0 Primo punto del set per il norvegese.

Comincia il secondo set con Ruud al servizio.

7-6 Novak Djokovic si prende il primo set in un’ora di gioco. Il serbo ha recuperato un break di svantaggio ad un ottimo Casper Ruud, che è mancato solamente nelle battute finali del tie-break.

7-4 DJOKOVIC CHIUDE CON IL DRITTO!

6-4 Lungo il dritto di Ruud e ci sono due set point per Djokovic.

5-4 Lungo il rovescio di Ruud.

4-4 Splendido dritto di Djokovic all’incrocio delle righe.

3-4 Servizio e dritto del norvegese.

3-3 Ruud sbaglia di dritto e Djokovic riagguanta il pari.

2-3 Palla corta in rete di Djokovic e Ruud si prende un altro mini-break.

2-2 Vincente di Ruud che recupera il mini-break.

2-1 Servizio vincente di Ruud.

2-0 Bel passante di Djokovic che obbliga Ruud a sbagliare la volèe.

1-0 Servizio vincente di Djokovic.

6-6 Ci sarà il tie-break in questo primo set!

40-30 Servizio vincente di Ruud.

30-30 Bella risposta di Djokovic.

30-15 Dritto vincente del serbo.

30-0 Djokovic mette il dritto in corridoio.

6-5 Game a zero per Djokovic.

40-0 Ace di Djokovic.

30-0 Servizio e dritto di Djokovic.

5-5 Con un altro ace centrale Ruud chiude il game.

A-40 Ace del norvegese.

40-40 Fantastico passante di Ruud, che annulla il secondo set point.

40-A Palla break per uno straordinario Djokovic. Difesa clamorosa del numero uno del mondo, che ha ancora una chance per chiudere il primo set.

40-40 Djokovic sbaglia clamorosamente la risposta.

40-A Set point Djokovic!

40-40 Djokovic pressa Ruud sul lato del rovescio ed il norvegese sbaglia.

40-30 Due dritti fenomenali di Ruud, che poi si prende la rete chiude con lo smash.

30-30 Djokovic sbaglia la risposta.

15-30 Scambio lunghissimo e Ruud mette il dritto in corridoio.

15-15 Ottima risposta di Djokovic, che poi chiude con un facile dritto a metà.

5-4 Ace di Djokovic ed ora Ruud serve per restare nel set.

40-30 Altro errore di rovescio per il serbo.

40-15 Djokovic sbaglia di rovescio.

40-0 Servizio esterno del serbo.

30-0 Servizio e dritto di Djokovic.

4-4 Ancora con un ace Ruud chiude il game.

40-15 Altro ace centrale del norvegese.

30-15 Ace di Ruud.

15-15 Servizio vincente del norvegese.

4-3 Game a zero per il numero uno del mondo.

40-0 Ace di Djokovic.

30-0 Servizio vincente di Djokovic.

3-3 Doppio fallo di Ruud e controbreak di Djokovic.

15-40 Ci sono due palle break per Djokovic!

15-30 Djokovic sfonda con il dritto.

15-15 Prima vincente di Ruud.

2-3 Ace ancora di Djokovic, che tiene il servizio.

40-15 Ace del serbo.

30-15 Servizio vincente di Djokovic.

15-15 Lunga la volée di Djokovic.

1-3 Ruud conquista il game e resta avanti.

40-30 Doppio fallo di Ruud.

40-15 Altro scambio pazzesco, chiuso con un cross strettissimo di Ruud in allungo.

30-15 Strepitoso passante di rovescio lungolinea del norvegese.

15-15 Prima vincente di Ruud.

1-2 Djokovic tiene a zero il game al servizio.

40-0 Stesso schema di prima.

30-0 Servizio e dritto del serbo.

15-0 Di poco lungo il passante di Ruud.

0-2 Ruud tiene il servizio e conserva il break di vantaggio.

40-30 Ruud scende a rete e chiude con lo smash.

30-30 Ottimo dritto di Djokovic.

30-15 Lungo il dritto di Ruud.

30-0 Servizio vincente di Ruud.

0-1 BREAK DI RUUD! Djokovic cade dopo un pallonetto di Ruud, recupera anche la racchetta dopo averla persa, ma alla fine sbaglia il dritto. Che inizio del norvegese!

30-40 C’è subito una palla break per Ruud, che trova ancora un vincente di dritto.

30-30 Accelerazione vincente di dritto di Ruud.

30-15 Lungo il dritto del serbo.

30-0 Scambio incredibile con Djokovic che chiude a rete dopo una pazzesca difesa di Ruud.

15-0 Ruud stecca di dritto. Primo punto del match per il serbo.

Comincia il match! Sarà Djokovic a servire per primo.

14.07: Ultime fasi di riscaldamento. Tra pochissimo inizierà il match.

14.03: E’ il momento dell’ingresso in campo dei due giocatori.

13.54: E’ solo uno il precedente tra Djokovic e Ruud. Il serbo si era imposto nelle semifinali degli Internazionali d’Italia 2020. Sulla terra rossa del Foro Italico il numero uno del mondo si è imposto per 7-5 6-3.

13.50: In questo girone sono presenti anche Tsitsipas e Rublev. Un gruppo che vede assolutamente favorito Djokovic, mentre Ruud dovrebbe giocarsi con il greco ed il russo l’accesso alle semifinali.

13.47: Attenzione, però, a Casper Ruud, che può essere una mina vagante. Il norvegese ha staccato il biglietto per le sue prime Finals a Parigi-Bercy e arriva a Torino con ambizioni e con la voglia di fare bene

13.40: Si aprono le Finals di Djokovic, che arriva a Torino dopo la vittoria nel Masters 1000 di Parigi-Bercy. Un successo importante per il serbo, che ha dimenticato la sconfitta contro Daniil Medvedev nella finale degli US Open.

13.37: Terminato il doppio. Si attende l’ingresso in campo di Djokovic e Ruud.

13.30: È ancora in corso il match di doppio Ram-Salisbury contro Murray-Soares. Al termine di questa sfida inizierà quella tra Novak Djokovic e Casper Ruud. Potrebbero esserci dei ritardi sull’orario iniziale delle 14.00

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match Novak Djokovic-Casper Ruud, valevole per le ATP Finals 2021 di Torino. Esordio complicato per il numero uno del mondo, che deve stare attento contro il norvegese.

Si aprono le Finals di Djokovic, che arriva a Torino dopo la vittoria nel Masters 1000 di Parigi-Bercy. Un successo importante per il serbo, che ha dimenticato la sconfitta contro Daniil Medvedev nella finale degli US Open. Djokovic si presenta a Torino da favorito e con l’obiettivo di conquistare il torneo, favorito anche da un sorteggio che lo vede in un girone più semplice rispetto a quello dei diretti rivali Medvedev e Zverev.

Attenzione, però, a Casper Ruud, che può essere una mina vagante. Il norvegese ha staccato il biglietto per le sue prime Finals a Parigi-Bercy e arriva a Torino con ambizioni e con la voglia di fare bene. L’obiettivo può essere la semifinale e se la giocherà con Tsitsipas e Rublev, ma la sfida con Djokovic può riservare anche qualche sorpresa.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match Novak Djokovic-Casper Ruud, valevole per le ATP Finals 2021 di Torino: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La partita è in programma alle ore 14.00. Buon divertimento!

