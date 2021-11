LIVE Djokovic-Medvedev, Finale Parigi-Bercy 2021 in DIRETTA: sfida tra n.1 e n.2 del mondo, rivincita di New York!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Novak Djokovic e Daniil Medvedev, match valido per la Finale del ATP Masters1000 di Parigi-Bercy di singolare maschile. Decimo incontro di sempre tra i due tennisti, con il serbo avanti 5-4: terzo incrocio nel 2021 ovvero tre finali, le uniche tra i due giocatori. Il bilancio è in perfetta parità negli atti conclusivi: il #1 al mondo ha vinto a inizio anno a Melbourne per 7-5 6-2 6-2 mentre il russo ha negato il Grand Slam al balcanico in occasione della finale degli US Open vinta con un triplo 6-4. In parità anche gli scontri indoor su cemento, con un successo del serbo in Coppa Davis nel 2017 e uno del russo lo scorso anno alle Finals.

Novak Djokovic vuole conquistare il 37º Masters1000 in carriera per scalzare nuovamente Rafael Nadal in questa speciale classifica. Nonostante le delusioni alle Olimpiadi Tokyo e la finale persa a Flushing Meadows, il serbo ha piazzato anche un altro record, ovvero il settimo anno in cui conclude al primo posto in classifica, superando l’idolo Pete Sampras. Il balcanico vuole il sesto successo parigino su sette finali: si tratta della 54ª finale in un 1000. Due set persi sin qui per il serbo: uno all’esordio contro l’ungherese Marton Fucsovics e uno contro il polacco Hubert Hurkacz.

Daniil Medvedev vuole il back-to-back a Parigi-Bercy dopo la vittoria del 2020 su Alexander Zverev, demolito quest’anno per 6-2 6-2 in semifinale. Il #2 al mondo vuole sognare un gran finale di stagione nonostante non possa scalzare Novak Djokovic in vetta alla classifica. Il russo disputa la sua sesta finale in un Masters1000: il bilancio indica 4 vittorie e 1 sconfitta, ovvero a Montreal nel 2019. In caso di successo si tratterebbe del quinto successo su sei finali nel 2021. Solo un set perso sin qui, ovvero contro l’americano Sebastian Korda.

