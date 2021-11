Djokovic-Medvedev oggi, Finale Parigi-Bercy: orario, tv, programma, streaming

Il tabellone principale del torneo di Parigi-Bercy 2021 di tennis (di categoria ATP Masters 1000), ovvero il Rolex Paris Masters, in corso di svolgimento sul cemento indoor francese, vedrà finire oggi, domenica 7 novembre, la manifestazione: in programma la finale tra il serbo Novak Djokovic ed il russo Daniil Medvedev.

L’incontro sarà il secondo dei due previsti, essendo preceduto dalla finale del tabellone di doppio, in programma alle ore 12.15: il match tra il serbo Novak Djokovic ed il russo Daniil Medvedev, previsto sul Campo Centrale, scatterà non prima delle ore 15.00.

Sarà possibile guardare l’incontro Djokovic-Medvedev in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno ed in differita in chiaro su SuperTennisTV, in diretta streaming in abbonamento su Sky Go e Now ed in differita gratuita su supertennis.tv, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match Djokovic-Medvedev.

PROGRAMMA DJOKOVIC-MEDVEDEV

Campo Centrale

Dalle 12.15

(3) Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut VS Tim Puetz / Michael Venus

Non prima delle ore 15.00

(1) Novak Djokovic VS (2) Daniil Medvedev

Diretta tv su Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno

Diretta streaming su Sky Go, Now

Differita tv alle 23.00 ed alle 08.00 del giorno dopo su SuperTennisTV, supertennis.tv

