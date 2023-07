LIVE Carlsen-Nepomniachtchi, Mondiale scacchi 2021 in DIRETTA: terza patta del match prima del giorno di riposo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

BIANCO: Nepomniachtchi; NERO: Carlsen

16:18 Si conclude qui, dunque, la nostra DIRETTA LIVE. Domani, come detto, non ci sarà partita in quanto cadrà il primo giorno di riposo: l’appuntamento è martedì, sempre alle ore 13:30. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata!

16:16 Si arriverà dunque in parità alla quarta partita, che cadrà il giorno del compleanno di Carlsen (31 anni).

16:14 Ancora nessun’evoluzione, dunque, in un match che ha visto accendersi scintille sia nella prima che, in misura molto maggiore, nella seconda partita. In questa terza discorso più tattico, ma dalla ventunesima mossa in poi è apparso chiaro che non ci sarebbe stata altra via che quella di un punteggio che ora diventa di 1.5-1.5.

16:12 40. Re2 Re5 41. Rf2 PATTA. Rimane in parità il match, è la partita durata di meno finora: due ore e 42 minuti.

16:11 39. Rf2 Rf6. I due ormai aspettano solo la quarantesima per poter siglare la patta.

16:10 38. h4 Re5. Ormai ci si avvia verso la terza patta, questa volta comunque meno combattuta rispetto alla seconda partita.

16:09 35. Ab1 c5 36. Ac2 Ad7 37. f3 Rf6.

16:06 La ragione dello stato d’animo non felicissimo del russo risiede nel fatto che anche in quest’occasione si è trovato a dover accettare una situazione di parità dopo esser uscito leggermente meglio dall’apertura. Il tutto dopo che era stato lui nella prima partita a respingere

16:05 33. Re2 f5 34. Ac2 f4. Nepomniachtchi appare veramente scocciato in volto.

16:04 Finale di Alfieri di colore identico, che dovrebbe rimanere sui binari della patta senza difficoltà.

16:03 30. Txb8 Txb8 31. Tb1 Txb1+ 32. Axb1 Re5. Sono rimasti solo gli Alfieri, pedoni a parte.

16:01 Resta da capire se i due giocatori finiranno per accettare un discorso di patta o se, invece, Carlsen, che può sfruttare una vastissima conoscenza dei finali, tenterà di creare le condizioni affinché esistano delle pur minime chance di vittoria per lui.

16:00 28… Tab8 29. Tb1 Rf6.

15:59 L’attuale posizione

Dziś nuda w szachowych MŚ. Urok szachów klasycznych. Za kilka ruchów podpiszą remis i dzień wolny. Partia nr 4 we wtorek #CarlsenNepo #FIDEmatch2021 pic.twitter.com/GLArXStLvX — Michał Kanarkiewicz ♟ (@M_Kanarkiewicz) November 28, 2021

15:57 Sono rimasti 44 minuti e 6 secondi sull’orologio di Nepomniachtchi, meno di 49 su quello di Carlsen.

15:54 28. Rf1. Comincia ad entrare nel vivo anche il Re bianco.

15:52 26… Axc3 27. cxc3 Rxg7. Finale di Torri e Alfiere, con gli Alfieri rimasti entrambi sulle case chiare. Per il momento l’aria è quella di una conclusione patta.

15:51 25… Ab4 26. fxg7.

15:50 24… Texd8 25. exf6.

15:48 23… dxc4 24. Dxd8. Se ne vanno le Donne, e tra poco se ne andrà anche il Cavallo in f6 del Nero.

15:47 Giri e Judit Polgar, su chess24, suggeriscono una continuazione che prevede l’ingresso in un finale nel quale l’Alfiere nero non basta a forzare la vittoria per Carlsen.

15:45 Ecco che appare 23. e5. Niente cambio per Nepo, adesso ci sarà quasi forzatamente la riduzione di materiale disponibile sulla scacchiera.

15:44 La situazione attuale sulla scacchiera.

22…d5 was an only move and was played by Magnus, though Judit and Anish feel the World Champion might have overlooked 23.e5 at first, which was why he took his time: https://t.co/6HTkHMng25 #CarlsenNepo #c24live pic.twitter.com/CHXkwpTTp0 — chess24.com (@chess24com) November 28, 2021

15:43 A disposizione di Nepomniachtchi due alternative: il cambio diretto dei pedoni centrali oppure il tentativo di utilizzare e5 per indurre una cessione del Cavallo d4, da recuperare poco dopo catturando quello in f6 (anche se non è l’unica opzione disponibile a quel punto).

15:41 22… d5 è stata giocata.

15:39 E adesso anche Carlsen scende sotto l’ora di tempo per le restanti 18 mosse prima dell’aumento di un’ora.

15:37 “Una delle cose che distingue Magnus dai top player – quando hanno trovato la parità col Nero e la scelta è tra il piattume e il mantenere la tensione, lui mantiene la tensione” (Giri, che più di qualche esperienza alla scacchiera con Carlsen l’ha dovuta vivere, su 21… c6)

Giri says of 21…c6! instead of 21…d5:

“That’s one of the things that separates Magnus from other top players — that when he has equalised with Black and has a choice between the vacuum mode or keeping the tension, he keeps the tension” https://t.co/6HTkHMng25 #CarlsenNepo pic.twitter.com/AT1JHmCCIB — chess24.com (@chess24com) November 28, 2021

15:36 Nel frattempo è arrivata 22. Ac2 di Nepomniachtchi.

15:35 Agli assoluti partecipano Alberto Barp, Pier Luigi Basso, Fabrizio Bellia, Sabino Brunello, Alberto David, Paolo Formento, Daniele Genocchio, Artem Gilevych, Lorenzo Lodici, Luca Moroni, Francesco Sonis e Olga Zimina. Femminile: Silvia Bordin, Marina Brunello, Elisa Cassi, Sara Gabbani, Tea Gueci, Melissa Maione, Marianna Raccanello, Elena Sedina. Under 20: Ieysaa Bin-Suhayl, Joshuaede Cappelletto, Emanuele Carlo, Edoardo Di Benedetto, Antonio Loiacono, Leonardo Loiacono, Christian Palozza, Andrea Rindone.

15:33 Approfittiamo di questo momento di lunghi pensieri per ricordare che dal 30 novembre all’11 dicembre anche i Campionati italiani, su tre categorie: open, femminili e Under 20.

15:30 21… c6 è stata giocata. Come avevamo appena detto, permetterà l’accentramento immediato delle Torri bianche, niente spinta in d5.

15:28 Il norvegese pare avere due strade piuttosto obbligate, l’una porta direttamente al cambio dei pedoni centrali, l’altra lo ritarda leggermente permettendo al Bianco di piazzare al centro anche l’altra Torre in modo immediato.

15:25 Anche Carlsen sta pensando molto, è una fase cruciale anche per lui. Nel frattempo sta per esaurirsi anche la seconda ora di questa giornata del match.

15:22 Carlsen si trova con la spinta in d5 ora a disposizione, alternativamente in c6 per prepararla ancor più approfonditamente.

15:20 29 minuti e 45 secondi per la ventunesima mossa del Bianco.

15:17 Una riflessione di Giri sull’attuale momento di Nepomniachtchi, che per adesso ha in parte modificato le sue abitudini

“It would be nice if we get to see quick Ian, impulsive Ian, attacking Ian, the stuff people were expecting. For now we see a very well-prepared player who doesn’t take any risks, doesn’t put any pressure on the clock… all the usual stuff… a neutral top player”#CarlsenNepo pic.twitter.com/DH0QNCQrPO — chess24.com (@chess24com) November 28, 2021

15:14 Non la migliore scelta per il russo, ma c’è l’effetto sorpresa per Carlsen che molto probabilmente si aspettava dell’altro. Posizione che ora diventa un pochino più leggera per lui, però, perché questa è una mossa che sa tanto d’attesa.

15:13 Sorpresa! Nepomniachtchi gioca 21. h3.

15:10 Emerge anche la possibilità di giocare 21. Tcd1 oppure 21. Ad1 come alternative minori.

15:07 Meno di un’ora ora a disposizione di Nepomniachtchi.

15:04 Siamo con ogni probabilità alla riflessione più lunga di questo match mondiale finora, momento altamente cruciale anche per le tante implicazioni di un’eventuale 21. Dd3, c’è una forte pressione che Nepo può applicare con gli Alfieri, ma non solo.

15:01 Quasi venti minuti di riflessione per Nepo, che non sta cercando soltanto di valutare 21. Dd3, se sarà quella, ma anche i piani successivi. Tipico dei Grandi Maestri d’elite e non solo, dal momento che qui si parla di profondità di calcolo nella quale se sfugge una mossa nella sequenza possono succedere parecchie cose.

14:58 La posizione attuale.

¿Jugadas para el blanco? Nepo lleva un buen rato pensando en esta posición… Qué tendrá en mente ????#FIDEmatch2021 #CarlsenNepo #chess pic.twitter.com/z85IEqqEz7 — chess24.es (@chess24es) November 28, 2021

14:55 Momenti di riflessione alternativa.

14:52 Dopo l’eventuale 21. Dd3 la migliore del Nero è d5, che permette un altro cambio di pezzi leggeri o alternativamente, in via diretto, quello tra gli ultimi due pedoni centrali rimasti.

14:50 Continua a riflettere Nepomniachtchi, fino ad ora il massimo di riflessione sono stati i 13 minuti di Carlsen sulla sedicesima mossa.

14:46 Motori e umani concordano con la scelta di 21. Dd3 quale linea principale.

14:43 20… Ae6 è stata giocata, l’Alfiere delle case chiare del Nero rientra nel gioco in maniera attiva.

14:40 19. Cxd4 Cxd4 20. Dxd4. Tutto come nelle previsioni.

14:39 Comincia il giro dei cambi: 18… exd4.

14:38 E 18. d4 è stata giocata. 1:25’58” sull’orologio di Nepomniachtchi, circa lo stesso tempo su quello di Carlsen.

14:36 18. d4, se effettuata, rispecchierebbe la maniera di giocare dello sfidante; le alternative 18. Ce3 e 18. Ad2 suonano un po’ passive, permettendo al Nero di respirare un pochino di più.

14:34 Come già ieri, Carlsen è entrato in una posizione leggermente inferiore, anche se per il momento non preoccupante. Si tratta però di una situazione che piace molto a Nepomniachtchi per lo stile di gioco offensivo del quale è fautore.

14:32 Adesso c’è spazio per una 18. d4 che porterebbe a una lunga serie di cambi in mezzo alla scacchiera con conclusione che andrebbe ad attivare in modo pesante la Donna bianca.

14:30 17… Ac8 è stata giocata.

14:29 Il tratto comune di queste partite riguarda Nepo che sta finora giocando senza remore, volendo anzi porre dei problemi piuttosto seri al Campione del Mondo. Oggi siamo in una situazione totalmente diversa da quella di ieri, meno tagliente, più tattica, ma non ci sorprenderemmo se si andasse per le lunghe.

14:28 La situazione vede il Bianco trovarsi meglio in termini di spazio, vedremo cosa sceglierà di fare Carlsen tra la preferita dei motori, Ac8, e altre alternative nessuna delle quali suona benissimo (ma nemmeno malissimo).

14:25 17. Ac3 è la mossa scelta da Nepomniachtchi, e fin qui l’accordo era abbastanza generale.

14:23 Vishy Anand, l’ultimo Campione del Mondo prima di Carlsen, nel suo commento sui canali della FIDE suggerisce 18. d4 per il Nero dopo 17. Ac3, nel caso in cui questa venisse giocata, con sviluppo interessante al centro.

14:21 La posizione prima che venisse giocata 16… a5.

Game 3 of the world championship match #CarlsenNepo pic.twitter.com/8SHmsQkzYC — Omar (@e3langi) November 28, 2021

14:19 In questa situazione, invece, sono i due Alfieri potenzialmente protagonisti della situazione. In particolare quello delle case scure, per il Bianco, può mettere pressione in c3.

14:17 16… a5 è stata giocata.

14:15 Come raccontano gli inviati di chess24, Carlsen ha speso una decina di minuti, al suo arrivo, a parlare con il suo trainer Peter Heine Nielsen.

Magnus arrived with a smile – but he spent 10 minutes in the car talking to his trainer Peter Heine Nielsen before getting out to enter the playing hall. First move coming up here: https://t.co/Omo1esQ1Ul #FIDEMatch2021 #CarlsenNepo #c24live pic.twitter.com/WOVWAVvJv6 — chess24.com (@chess24com) November 28, 2021

14:12 Sono comunque numerose le possibilità a disposizione del norvegese, si tratta di una partita passata sotto un ampio numero di possibilità tattiche in questo momento.

14:09 Molte analisi si concentrano su 16… a5, un’alternativa è 16… Cd7.

14:07 L’analisi di Caruana su due mosse di Cavallo

14:05 Ed in effetti 16. Tc1 è quella che Nepomniachtchi gioca, bisogna dire che è un tipo di soluzione che si adatta di più a una visione umana.

14:04 Vengono ora indicate con più frequenza 16. h3 e 16. Tc1, due mosse dagli scopi profondamente diversi.

14:02 La posizione viene giudicata come leggermente favorevole per il Bianco, ma generalmente questo tipo di sviluppi porta alla patta. Nel frattempo è cominciata la prima lunga riflessione di Nepomniachtchi.

14:00 15… Cc6 è stata giocata.

13:58 Un’analisi della situazione di Giri su 14. c4

Giri notes that 14.g4 was the top line of the neural network engine he was checking, but Ian goes for the safer 14.c4: https://t.co/6HTkHMng25 #c24live #CarlsenNepo pic.twitter.com/u4orWWNnbQ — chess24.com (@chess24com) November 28, 2021

13:57 15. Cxc4. A questo punto la vera teoria delle aperture è terminata, cominceranno le riflessioni. I due hanno impiegato meno di un quarto d’ora a testa per giungere alla posizione in cui si trovano.

13:56 Carlsen devia dalla linea comune e gioca 14… bxc4.

13:55 Fino ad ora è la stessa continuazione della Svidler-Adams del 1997.

13:54 13… Ce7 14. c4.

13:53 Una variante, questa, i cui esempi di più alta applicazione risalgono al secolo scorso, si contano una Svidler-Adams del 1997 e una Karpov-Geller del 1983.

13:52 12… Af8 13. Ce3.

13:51 Qui potete trovare la Grischuk-Tkachiev di cui abbiamo appena parlato.

13:50 12. Ad2. Una mossa abbastanza prevedibile di Nepo, è la più nota continuazione anche se la partita di più alto livello giocata con essa risale a vent’anni fa.

13:48 Siamo in una variante che viene storicamente indicata come favorevole al Bianco, che vanta una percentuale di vittorie superiore al 60% in questa fattispecie.

13:46 11. Cf1 h6.

13:44 Questa posizione non è stata raggiunta in partite di altissimo livello da una decina d’anni: qui un elenco piuttosto esaustivo di alcune, anche molto significative, di queste occasioni.

13:42 Anche in questo caso è possibile individuare in Svidler il principale utilizzatore, mentre un paio di volte ha dovuto avere a che fare con tale posizione anche Vassily Ivanchuk, valente giocatore ucraino per il quale non basterebbe questa diretta a effettuare qualsiasi genere di descrizione.

13:40 10… Te8 è stata giocata da Carlsen, si tratta della terza continuazione più utilizzata.

13:38 In particolare Kasparov ha utilizzato questa continuazione almeno sei volte, ma il primato è di Peter Svidler con 11.

13:38 Diversi grandi hanno avuto più occasioni di giocare questa posizione: Kasparov, per esempio, ci ha vinto con Leko a Linares vent’anni fa, ma si ricordano usi anche di Caruana e Giri per citare i giocatori in top ten nel ranking FIDE attuale. E non sono i soli.

13:35 10. Cbd2, la seconda più giocata.

13:34 9. d3 d6, e a questo punto le strade si diversificano molto essendoci varie alternative alla decima mossa per il Bianco. Fin qui linea principale in questa variante.

13:33 8… Ab7 per Carlsen, il principale seguito dell’anti-Marshall con 8. a4.

13:32 Anti-Marshall purissima: 6. Te1 b5 7. Ab3 O-O 8. a4. Una posizione comune.

13:31 E si parte con un’altra Spagnola! 1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. Ab5 a6 4. Ab4 Cf6 5. O-O Ae7.

13:29 Sul palco compare, e questo è piuttosto incredibile, Anastasia Myskina, che nel 2004 fu vincitrice del Roland Garros di tennis e in questa disciplina fu numero 2 al mondo.

13:28 Ed ecco che arrivano alla scacchiera i due contendenti. Carlsen in abiti di tonalità di colore classica, Carlsen ci mette qualche secondo in più a comparire, ma lo fa e si scopre che i due vestono sostanzialmente allo stesso modo.

13:25 L’arrivo di Carlsen

And here is the arrival of the champion Magnus Carlsen. Game 3 starts in some 7 minutes. #CarlsenNepo pic.twitter.com/IHGOVmi2HX — International Chess Federation (@FIDE_chess) November 28, 2021

13:24 Anish Giri su cosa farebbe Carlsen in caso di sconfitta: “Bere parecchio e andare il più lontano possibile”, evidentemente da Dubai.

Anish Giri: “I did hear Magnus say what he intends to do in case he loses this match, so that thought definitely crossed his mind, although maybe I’m saying things I shouldn’t be saying… It involves a lot of drinking, just running ahead!” https://t.co/6HTkHMng25 #CarlsenNepo pic.twitter.com/4IZew31b7V — chess24.com (@chess24com) November 28, 2021

13:21 Come al solito, vediamo la sala di gioco riempirsi proprio in questi minuti: in corso gli ultimi preparativi prima di questo terzo giorno di match.

13:18 Nel frattempo Nepomniachtchi, come già nelle due precedenti occasioni, è risultato il primo ad arrivare in sala di gioco.

13:15 Anche Garry Kasparov sta commentando tutte le partite, com’è qui possibile vedere.

“A Great Game” was Garry’s enthusiastic evaluation after he visited the playing venue in person for Game 2 of the match. Get the views of GM Garry @Kasparov63 and GM Matthew Sadler @gmmds ???? https://t.co/vg7XM4luoj — ????: FIDE#FIDEmatch2021 #CarlsenNepo pic.twitter.com/SC0Hpjitxt — Kasparovchess (@kasparovchess) November 28, 2021

13:12 Ci sono alcune occasioni in cui le foto parlano, e questa è una.

13:09 Domani non ci saranno scacchi, in quanto avremo il primo giorno di riposo dei cinque previsti dal programma originale. Tutti questi giorni di riposo si avranno di lunedì e giovedì, dando dunque luogo a una sequenza 3 partite-riposo-2 partite-riposo.

13:06 Ricordiamo, naturalmente, il luogo di svolgimento della sfida: l’Expo di Dubai, dove per la prima volta è approdata la sfida iridata, e proprio nell’anno in cui è stata allungata da 12 a 14 partite.

13:03 Quest’oggi ritroveremo il russo con il Bianco, colore con il quale ha esordito in questo confronto e con il quale tende a giocare con la massima frequenza e4.

13:00 Buona giornata a tutti, e ancora benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza partita tra Magnus Carlsen e Ian Nepomniachtchi. Il match per il Campionato del Mondo è ancora in parità, sull’1-1, dopo le due vibranti patte di venerdì e di ieri.

Buona giornata a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza partita valida per il match che assegna il titolo di Campione del Mondo di scacchi 2021. Dopo due battaglie una (molto) più feroce dell’altra, Magnus Carlsen e Ian Nepomniachtchi si ritrovano per il terzo giorno di fila davanti alla scacchiera.

Siamo all’ultimo confronto di questo trittico prima della pausa regolamentare, prevista per la giornata di domani e che, se si dovesse arrivare alla quattordicesima partita, sarà la prima di cinque: tre, appunto, di lunedì e due di giovedì. Visto l’andazzo, non è difficile immaginare che oggi sia il russo che il norvegese tenteranno, ognuno coi propri mezzi, di andare a caccia del punto intero.

Questo match sta risultando completamente diverso da qualunque cosa abbia finora visto Carlsen, anche per via della difficoltà di prevedere cosa può fare Nepomniachtchi. Il quale, ieri, ha tenuto bene dopo esser stato sorpreso su una linea nuova per l’altissimo livello della Catalana. Dovremmo tornare sui binari di 1. e4 in questa prima domenica di match, e a quel punto vedremo dove andrà Carlsen, che tendenzialmente preferisce e5 o c5 rispetto a qualsiasi altra cosa, e anche largamente.

Nonostante le importanti energie spese a livello mentale dal norvegese e dal russo finora, le partite non sono state temporalmente lunghissime considerando il tempo di riflessione: appena meno di 4 ore per la prima, 4 ore e 20 minuti per la seconda. Vedremo se la domenica regalerà la prima volta delle 5 ore sfondate, il che vorrebbe dire un finale tutto da giocare e ricco di risvolti.

Alle ore 13:30 prenderà il via la terza partita del match Carlsen-Nepomniachtchi. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

Foto: FIDE / Eric Rosen