Kickboxing, l’Italia vince ovunque! 8 ori ai Mondiali e due pass per i World Games 2022!

La lunga scia dei trionfi azzurri nello sport non si ferma mai in questo 2021, come dimostra lo straordinario rendimento dell’Italia ai Campionati Mondiali di kickboxing andati in scena nel mese di ottobre a Jesolo. Il movimento azzurro ha infatti archiviato la bellezza di 30 medaglie complessive nella rassegna iridata casalinga, chiudendo al terzo posto nel medagliere della manifestazione con 8 ori, 7 argenti e 15 bronzi.

Un bottino strepitoso per la selezione tricolore, battuta solamente da Russia (21 ori, 13 argenti, 21 bronzi) e Turchia (8 ori, 14 argenti, 19 bronzi). Da evidenziare in chiave azzurra lo storico successo iridato nel Point Fighting a squadre grazie a Davide Colla, Simone De Vita, Davide Guffanti e Riccardo Albanese, che bissano così il titolo europeo ottenuto a Maribor nel 2018.

Risultato importante anche per Nicole Carassiti (K1 -70 kg) e Alessio Zeloni (K1 -75 kg), i quali hanno strappato il pass per i World Games 2022 in programma dal 10 al 15 luglio 2022 a Birmingham negli Stati Uniti. Degno di nota infine a livello individuale il premio Best Fighter femminile negli sport da tatami alla giovanissima Francesca Ceci, vincitrice dell’oro mondiale nel Point Fighting (55 kg).

Foto: Federazione Italiana Kickboxing