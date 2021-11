Italia protagonista anche nel bowling in occasione dei Campionati Europei 2021 andati in scena a Chania (Grecia) dal 25 ottobre al 1° novembre, con Nicola Pongolini che ha conquistato una splendida medaglia di bronzo al termine di un bellissimo percorso.

Il campione italiano in carica di singolo, dopo aver chiuso in prima posizione le qualificazioni (giocando anche una partita perfetta), ha poi superato anche gli ottavi di finale (2° miglior punteggio) ed i quarti (3°) prima di essere sconfitto in semifinale al tiro di spareggio per 7-10 dall’olandese Mike Bergmann, il quale si è successivamente aggiudicato il titolo continentale battendo in finale lo svedese Mattias Wetterberg.

Terzo posto europeo di grande prestigio per l’azzurro classe 1994, che si appresta ad affrontare tra pochi giorni (dal 6 al 15 novembre) i Campionati Mondiali di Dubai con l’obiettivo di difendere il titolo iridato a squadre ottenuto tre anni fa. Niente da fare in campo femminile per la campionessa italiana Monica Di Paolantonio, uscita di scena nella prima fase di qualificazione in 18ma piazza come seconda delle escluse in un torneo vinto alla fine dalla maltese Sue Abela.