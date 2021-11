Iniziano subito con il piede giusto per i nostri colori i Campionati Mondiali di karate 2021 in corso di svolgimento a Dubai (Emirati Arabi). La prima categoria scesa in pedana, il kumitè +84kg, infatti, regala immediatamente una finale per la medaglia d’oro ai colori azzurri. Chi è riuscito in questa impresa è Simone Marino, capace di un percorso straordinario che lo ha portato all’atto conclusivo.

Il karateka fiorentino, che l’8 dicembre spegnerà 25 candeline, ha iniziato il suo cammino nella pool 3 già dal primo turno, nel quale ha superato in scioltezza il kazako Daniyar Yuldashev con il punteggio di 5-0, quindi al secondo turno si è ripetuto contro l’indiano Sudhir Sehrawat con il punteggio di 4-0, prima di superare il cileno Rodrigo Rojas per 2-0-

Simone Marino se l’è poi vista contro il francese Faadel Boussag nella finale di pool, vinta con il punteggio di 1-0, ed ha quindi raggiunto il tabellone delle semifinali. Dall’altra parte del tatami si è trovato l’azero Asiman Gurbanli e lo ha brillantemente sconfitto 2-1.

A questo punto per l’azzurro si aprono le porte della finale per la medaglia d’oro che disputerà contro il temibile georgiano Gogita Arkakia nella giornata di sabato alle ore 7.55 italiane. Simone Marino combatterà, quindi, per la medaglia del metallo più pregiato, dopo aver già conquistato un bronzo nel kumitè a squadre a Madrid 2018.

Foto: Lapresse