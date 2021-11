Karate, Mondiali 2021: programma, orari, tv, streaming. Il calendario completo

Siamo ormai giunti al momento di alzare il sipario sui Campionati Mondiali di karate 2021, che si disputeranno a Dubai (Emirati Arabi Uniti) dal 16 al 21 novembre prossimi.

Si tratta della venticinquesima edizione della kermesse iridata e ci regalerà un’altra grande occasione per vivere le emozioni sul tatami dopo la splendida pagina del Nippon Budokan in occasione dei Giochi Olimpici di Tokyo. Giova ricordare che l’edizione di quest’anno, in teoria, si sarebbe dovuta disputare nel 2020, ma la pandemia ha fatto slittare di dodici mesi l’evento.

L’Italia, che nell’ultima edizione disputata a Madrid nel 2018, chiuse nel quinto posto del medagliere con un oro, un argento e ben cinque bronzi, per un totale di sette allori, avrà un rappresentante (sia maschile, sia femminile) in ogni categoria, ed è quindi prontissima a completare un medagliere di tutto rispetto.

IN TV – I Mondiali di karate 2021 si potranno seguire sul canale Youtube di FIJLKAM e di WKF, mentre al momento non è prevista una trasmissione in tv o streaming.

PROGRAMMA MONDIALI KARATE DUBAI 2021

Martedì 16 novembre

Ore 6.00 Eliminatorie +84kg uomini

Ore 7.45 Eliminatorie +68kg donne

Ore 9.15 Eliminatorie -84kg uomini

Ore 11.45 Eliminatorie +68kg donne

Ore 13.30 Eliminatorie -75kg uomini

Mercoledì 17 novembre

Ore 6.00 Eliminatorie -61kg donne

Ore 8.00 Eliminatorie -67kg uomini

Ore 10.30 Eliminatorie -55kg donne

Ore 12.30 Eliminatorie -60kg uomini

Ore 14.30 Eliminatorie -50kg donne

Giovedì 18 novembre

Ore 6.00 Ripescaggi kumitè individuale uomini

Ore 7.00 Ripescaggi kumitè individuale donne

Ore 8.00 Eliminatorie kata maschile

Ore 10.30 Eliminatorie kata femminile

Ore 13.00 Eliminatorie kumitè a squadre maschile

Ore 15.00 Eliminatorie kumità a squadre femminile

Venerdì 19 novembre

Ore 6.00 Eliminatorie kata a squadre maschile

Ore 7.00 Eliminatorie kata a squadre femminile

Ore 8.00 Eliminatorie kumitè a squadre maschile

Ore 11.30 Eliminatorie kumitè a squadre femminile

Ore 12.30-14.00 Ripescaggi kumitè a squadre maschile e femminile

Sabato 20 novembre

Finali per la medaglia di bronzo

Ore 7.00-7.20 Kata individuale femminile

Ore 7.20-7.40 Kata individuale maschile

Ore 7.40-7.55 Kumitè +68kg donne

Ore 7.55-8.10 Kumitè +84kg uomini

Ore 8.10-8.25 Kumitè -68kg donne

Ore 8.25-8.40 Kumitè -84kg uomini

Ore 8.40-8.55 Kumitè -61kg donne

Ore 8.55-9.10 Kumitè -75kg uomini

Ore 9.10-9.25 Kumitè -55kg donne

Ore 9.25-9.40 Kumitè -67kg uomini

Ore 9.40-9.55 Kumitè -50kg donne

Ore 9.55-10.10 Kumitè -60kg uomini

Ore 10.10-10.40 Kata a squadre femminile

Ore 10.40-11.10 Kata a squadre maschile

Finali per la medaglia d’oro

Ore 13.00-13.10 Kata individuale femminile

Ore 13.10-13.20 Kata individuale maschile

Ore 13.30-13.40 Kumitè +68kg donne

Ore 13.40-13.50 Kumitè +84kg uomini

Ore 13.50-14.00 Kumitè -68kg donne

Ore 14.10-14.20 Kumitè -84kg uomini

Ore 14.20-14.30 Kumitè -61kg donne

Ore 14.30-14.40 Kumitè -75kg uomini

Ore 14.50-15.00 Kumitè -55kg donne

Ore 15.00-15.10 Kumitè -67kg uomini

Ore 15.10-15.20 Kumitè -50kg donne

Ore 15.20-15.30 Kumitè -60kg uomini

Domenica 21 novembre

Finali per la medaglia di bronzo

Ore 13.00-13.40 Kumitè a squadre femminile

Ore 13.40-14.40 Kumitè a squadre maschile

Finali per la medaglia d’oro

Ore 15.00-15.10 Kata a squadre maschile

Ore 15.15-15.30 Kata a squadre femminile

Ore 15.45-16.05 Kumitè a squadre femminile

Ore 16.05-16.45 Kumitè a squadre maschile

Foto: FIJLKAM