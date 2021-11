Juventus-Zenit oggi, Champions League: orario, canale tv, dove vederla in streaming, probabili formazioni

Torna anche questa settimana il grande spettacolo della Champions League di calcio 2021, che tra le sfide in programma oggi vedrà in campo la Juventus, avversaria dello Zenit di San Pietroburgo allenato da Sergej Semak, per una partita da non fallire dopo i troppi scivoloni in campionato.

Il match si svolgerà quest’oggi, martedì 2 novembre 2021, a partire dalle ore 21 presso l’Allianz Stadium di Torino e sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro da Canale 5, ma anche sul satellite da Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport 252, in streaming sulle piattaforme Sky Go, NOW e Infinity+.

PROGRAMMA JUVENTUS-ZENIT:

Champions League 2021

Ore 21 Juventus-Zenit

DOVE VEDERE JUVENTUS-ZENIT IN TV E STREAMING:

Diretta in chiaro – Canale 5

Diretta satellitare – Sky Sport Uno, Sky Sport 252

Diretta streaming – Sky Go, NOW, Infinity+

Le probabili formazioni:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, McKennie, Rabiot; Dybala, Morata.

ZENIT (3-4-2-1): Kritsyuk; Barrios, Chistyakov, Rakitskiy; Sutormin, Kuzyaev, Wendel, Santos; Malcom, Claudinho; Azmoun.

Foto: LaPresse