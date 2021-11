Juventus-Zenit, dove vederla in tv: orario, canale, probabili formazioni Champions League

Domani martedì 2 novembre alle ore 21 i bianconeri scenderanno in campo allo Juventus Stadium contro lo Zenit per archiviare definitivamente il passaggio del turno in Champions League. Un pareggio basterebbe alla squadra di Allegri per approdare in scioltezza agli ottavi, anche se la vittoria sarebbe preziosa in ottica primo posto nel girone.

Lo Zenit di San Pietroburgo, capolista del campionato russo, è chiamato all’impresa se vuole coltivare ancora qualche speranza di qualificazione. Gli uomini di Sergej Semak giocheranno una partita da dentro o fuori poiché la sconfitta li condannerebbe a lottare per l’ingresso in Europa League (a meno di miracoli improbabili nelle ultime due giornate).

Obbligatorio lasciarsi alle spalle le delusioni del campionato per la squadra di Massimiliano Allegri, che può e deve credere in un grande percorso europeo viste le prestazioni di livello mostrate in Champions. Ritrovare fiducia nella competizione sarebbe sicuramente d’aiuto per impostare una quanto mai necessaria inversione di rotta anche in Serie A, dove le cose stanno precipitando giornata dopo giornata. Lo Zenit potrebbe essere l’avversario giusto per scacciare i fantasmi.

JUVENTUS-ZENIT: PROBABILI FORMAZIONI

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Locatelli, Bentancur, McKennie; Chiesa, Morata, Bernardeschi. Allenatore: Massimiliano Allegri

Zenit (4-3-3): Kritsyuk; Sutormin, Chsityakov, Rakitskiy, Douglas Santos; Kuzyaev, Barrios, Wendel; Malcom, Azmoun, Claudinho. Allenatore: Sergej Semak

JUVENTUS ZENIT: DOVE VEDERLA IN TV

Calcio d’inizio: ore 21.00.

Diretta TV: Canale 5, Sky Sport Uno HD (201), Sky Sport HD (252).

Diretta streaming: NowTV, Mediaset Infinity, SkyGo.

Diretta testuale: OA Sport.

Foto: AP Photo/Dmitry Lovetsky