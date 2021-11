Antonella Farnè si migliora e si ferma davvero ad un passo dal trono iridato in occasione dei Campionati Mondiali di Ju Jitsu 2021, andati in scena ad Abu Dhabi. La 24enne emiliana ha conquistato una splendida medaglia d’argento nella categoria fighting system adults -52 kg.

Risultato estremamente significativo per l’atleta classe 1997 di San Pietro in Casale, che fa un ulteriore passo avanti rispetto al bronzo iridato del 2019. Farnè si è arresa in finale solamente alla francese Estelle Gasparde con il punteggio conclusivo di 5-6, dopo essersi trovata in vantaggio fino a 15 secondi dallo scadere.

“È stato molto emozionante. Mi sono divertita e quando sono scesa dal tappeto mi sono sentita in pace, consapevole di aver dato tutto. Ho combattuto con il cuore, come facevo da piccola. Senza il pallino della vittoria oppure di dover dimostrare qualcosa a qualcuno“, le dichiarazioni rilasciate dall’azzurra al Resto del Carlino.

“Sono contenta per Estelle, ci conosciamo bene e ci siamo affrontate diverse volte. Questa volta è toccato a lei, se lo merita. Questo non vuol dire che non mi roda, è normale. Ero davanti a 15 secondi dalla fine, poi devo aver sbagliato qualcosa. Ora le do appuntamento al 2022 per la rivincita“, conclude la bolognese.

Foto: Federazione Ju Jitsu Italia