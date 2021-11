Italia-Nuova Zelanda, Test Match rugby: data, programma, orario, tv, streaming

La finestra internazionale dei Test Match autunnali 2021 di rugby, sulla falsariga del torneo andato in scena lo scorso anno, l’Autumn Nations Cup 2020, prenderà il nome di Autumn Nations Series 2021: tre di questi incontri vedranno protagonisti anche l’Italia, che sfiderà, nell’ordine, Nuova Zelanda, Argentina ed Uruguay.

In casa Italia, a queste tre sfide vanno aggiunte, al di fuori delle Autumn Nations Series 2021, le partite della selezione denominata Italia A, che non saranno ufficiali e quindi non assegneranno il cap. Questa selezione affronterà in trasferta la Spagna il 30 ottobre ed in casa l’Uruguay il 14 novembre.

La selezione Under 18, invece, sfiderà i pari età dell’Irlanda: il match si giocherà il 30 ottobre a Treviso. A questi incontri potrebbe aggiungersene anche uno della Nazionale femminile, che sabato 13 novembre potrebbe affrontare in casa i Paesi Bassi. Non c’è ancora l’ufficialità.

Quel che è certo, invece, è che i Test Match delle Autumn Nations Series 2021 saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport, ed in diretta streaming su Sky Go e NOW. I tre incontri che vedranno protagonista l’Italia, inoltre, saranno trasmessi anche in chiaro, il primo ed il terzo su TV8, ed il secondo su Cielo.

CALENDARIO ITALIA AUTUMN NATIONS SERIES 2021

Sabato 6 novembre, ore 14.00

Roma, Stadio “Olimpico”

Italia-Nuova Zelanda

Diretta tv su Sky Sport, TV8

Diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it

Foto: LaPresse