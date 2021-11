Italia e l’incubo Belfast: nel 1958 l’Irlanda del Nord ci eliminò dai Mondiali

Gran parte del destino del Gruppo C delle Qualificazioni ai Mondiali di calcio 2022, che si deciderà lunedì prossimo, passerà dal match Nord Irlanda-Italia (oltre che da Svizzera-Bulgaria). L’Italia, però, non ha buoni ricordi legati all’Irlanda del Nord.

Prima del disastro firmato nel 2017, l’Italia aveva mancato la qualificazione ai Mondiali soltanto nel 1958 (nel 1930 aveva scelto di non partecipare), proprio in seguito ad una sconfitta patita in Irlanda del Nord, al termine di un girone a tre che comprendeva anche il Portogallo.

In quel caso, prima del match decisivo in Nord Irlanda, l’Italia era in testa con 4 punti, mentre Irlanda del Nord e Portogallo erano appaiate a quota 3 (la vittoria valeva due punti). Agli azzurri bastava un pareggio per andare ai Mondiali, invece arrivò una sconfitta per 2-1 che spedì i nordirlandesi in Svezia.

QUALIFICAZIONI MONDIALI 1958

Risultati

16 gennaio 1957 (Lisbona) Portogallo-Irlanda del Nord 1-1

25 aprile 1957 (Roma) Italia-Irlanda del Nord 1-0

1 maggio 1957 (Belfast) Irlanda del Nord-Portogallo 3-0

26 maggio 1957 (Lisbona) Portogallo-Italia 3-0

22 dicembre 1957 (Milano) Italia-Portogallo 3-0

15 gennaio 1958 (Belfast) Irlanda del Nord-Italia 2-1

Classifica

1 Irlanda del Nord 5

2 Italia 4

3 Portogallo 3

Foto: LaPresse