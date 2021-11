Irlanda-Italia Under21, Qualificazioni Europei 2023: programma, orario, tv

Per la Nazionale italiana under 21 è tempo di tornare in campo per le qualificazioni agli Europei 2023, gli azzurrini che affronteranno l’Irlanda in una sfida molto importante, che consentirebbe di superare nuovamente la Svezia al primo posto in classifica.

Il match si svolgerà dunque questo venerdì, 12 novembre, presso lo Stadio Tallaght di Dublino a partire dalle ore 18.30 e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva dalla Rai, che detiene i diritti delle partite della Nazionale, precisamente sul canale Rai 2, ma anche in streaming sulla piattaforma gratuita Rai Play.

PROGRAMMA IRLANDA-ITALIA UNDER 21:

Qualificazioni Europei 2021

Venerdì 12 novembre 2021

Ore 18.30 Irlanda-Italia

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING:

Diretta tv – Rai 2

Diretta streaming – Rai Play

Foto: LaPresse