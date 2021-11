L’avventura nel torneo preolimpico di hockey su ghiaccio per la nostra Nazionale femminile si è conclusa ieri con la sconfitta per 6-1 contro l’Austria. Decisive per l’eliminazione anche le due precedenti sconfitte, subite da Danimarca e Germania.

Le ragazze del CT Max Fedrizzi hanno avuto un netto crollo nel terzo tempo della sfida con la nazionale austriaca, e la sconfitta spegne definitivamente i sogni olimpici dell’Italia.

Il bilancio di Feldrizzi, tuttavia, è positivo: la delusione, inevitabile, per l’eliminazione dal preolimpico fa comunque parte di un progetto di crescita che sta affrontando la nostra Nazionale. Il suo commento è proprio in questa direzione: “Il nostro obiettivo realistico era mettere in difficoltà le avversarie: in tutte le gare, eccezion fatta per il terzo tempo con l’Austria, siamo riusciti a mantenere un ritmo cui le ragazze non sono abituate; l’età media è di 22 anni, con ragazze di anche 15 e 16 anni: abbiamo fatto grandi passi in avanti“.

Archiviato il capitolo preolimpico, l’obiettivo è rivolto verso le prossime Olimpiadi invernali, alle quali la Nazionale vorrà arrivare preparata; la giovane età delle atlete e ciò che hanno dimostrato sinora fa ben sperare, anche allo stesso CT: “Questo è stato solo il primo passo di un progetto che ha come obiettivo Milano-Cortina 2026. Ci sono diverse giovanissime ragazze talentuose pronte a sbarcare in azzurro. Quello che serve per migliorare ancora è una crescita generale del movimento femminile italiano di hockey su ghiaccio, aumentando la concorrenza e il livello dei club“.

