Hockey pista, Europei 2021: il riepilogo della seconda giornata. La Francia batte il Portogallo!

Dopo la seconda giornata di gare agli Europei 2021 di hockey pista può davvero succedere di tutto. Le tre partite disputate oggi al palazzo di Paredes hanno ulteriormente mischiato le carte e, nonostante la sconfitta di ieri e il pareggio di oggi, non è detto che l’Italia sia tagliata fuori dal discorso per qualcosa di grosso.

Ma andiamo con ordine, come si direbbe in questi casi. Ad aprire il menù è stato il 4-4 fra l’Italia e la Spagna, con gli azzurri che dopo il primo tempo si trovavano addirittura in vantaggio per 3-1, per effetto della tripletta di Giulio Cocco. Nella ripresa però, le Furie Rosse – trascinate da Alabart (doppietta per lui) – andavano sul 4-3, salvo poi subire il punto del definitivo 4-4 da Ambrosio, che voleva dire un punto a testa in classifica.

Tutto come da pronostico invece nel match “centrale” del programma, dove la Germania ha rifilato un 5-1 senza troppe spiegazioni ad Andorra. Tedeschi immediatamente in palla, con Mats Zilken – firmatario di una tripletta – semplicemente scatenato ed abile nel consegnare ai suoi i primi tre punti di questa rassegna continentale.

In serata poi il secondo “botto” di questo Europeo. La Francia, dopo aver fatto cadere gli azzurri per 8-5 nella giornata inaugurale, ne fa una ancora più grossa: batte il Portogallo, padrone di casa e favorito, col punteggio di 5-3, in una serata dominata dalla vena realizzativa di Roberto (3 gol) e Carlo Di Benedetto (2 gol), che mettono a soqquadro l’intera difesa lusitana e riducono l’attacco portoghese alla doppietta di Goncalo Alves e al gol di Joao Rodrigues.

La classifica dopo due giornate

Francia 6 (+5)

Spagna 4 (+11)

Portogallo 3 (+8)

Germania 3 (-6)

Italia 1 (-3)

Andorra 0 (-15)

Le partite di mercoledì 17/11

Germania-Spagna (ore 16:30)

Andorra-Francia (ore 19:30)

Italia-Portogallo (ore 22:45)

Foto: Antonio Lopes per WS Europe