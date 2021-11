Lunedì 15 novembre, giorno di inizio degli Europei 2021 di hockey pista è sempre più vicino. L’Italia si sta preparando ora dopo ora a esordire nella 54esima edizione della rassegna continentale che si terrà a Paredes, in Portogallo.

Una formula di round robin, con le altre cinque squadre iscritte alla competizione, prima della giornata delle finali: ecco allora che diventa importantissimo conoscere il calendario a memoria, per provare a ipotizzare in anticipo quali potranno essere i giorni in cui l’Italia dovrà fare necessariamente bottino pieno e quali invece dove sarà chiamata a superarsi. Andiamo allora a dare un’occhiata all’agenda azzurra per questi Europei 2021 di hockey pista.

Hockey pista, Europei 2021: il calendario delle partite dell’Italia. Programma, orari, tv

Lunedì 15 novembre 2021

Italia-Francia: ore 16.30 – la partita sarà visibile in diretta tv su Rai Sport (57 del digitale terrestre) e in streaming su RaiSportWeb e FISR TV

Martedì 16 novembre 2021

Italia-Spagna: ore 16.30 – la partita sarà visibile in diretta tv su Rai Sport (57 del digitale terrestre) e in streaming su RaiSportWeb e FISR TV

Mercoledì 17 novembre 2021

Italia-Portogallo: ore 22.45 – la partita sarà visibile in diretta tv su Rai Sport (57 del digitale terrestre) e in streaming su RaiSportWeb e FISR TV



Giovedì 18 novembre 2021

Italia-Andorra: ore 19.30 – la partita sarà visibile in diretta tv su Rai Sport (57 del digitale terrestre) e in streaming su RaiSportWeb e FISR TV

Venerdì 19 novembre 2021

Italia-Germania: ore 16.30 – la partita sarà visibile in diretta streaming su RaiSportWeb e FISR TV, in attesa di conferma per Rai Sport (57 del digitale terrestre)

Sabato 20 novembre 2021*

Finale 5-6° posto: ore 15.30 – la partita sarà visibile in diretta streaming su www.wseurope-rinkhockey.org

Finale 3-4° posto: ore 18.00 – la partita sarà visibile in diretta streaming su www.wseurope-rinkhockey.org

Finale 1-2° posto: ore 21.00 – la partita sarà visibile in diretta streaming su www.wseurope-rinkhockey.org

* In questo caso, la partita dell’Italia, ovviamente ancora da definire, sarà certamente trasmessa in diretta streaming su su RaiSportWeb e FISR TV, mentre rimane in attesa di conferma per Rai Sport (57 del digitale terrestre).

Foto: Marzia Cattini