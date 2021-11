E’ un’Italia che non si vuole nascondere e che, visto questo 2021 straordinario, sotto il profilo sportivo, vuole tentare il colpaccio, pur sapendo che l’impresa avrebbe del clamoroso.

Agli Europei di hockey pista maschili, che fanno seguito a quelli femminili di inizio ottobre, dove le azzurre sono riuscite a centrare un favoloso bronzo, manca sempre meno.

La selezione tricolore, che sarà allenata da Alessandro Bertolucci, sta affinando la sua condizione, in vista del via ufficiale dell’evento, fissato per il 15 novembre contro la Francia (alle ore 16:30) e il commissario tecnico ai microfoni del sito federale della FISR si è così espresso circa le possibilità della sua squadra, ch verrà definita in via ultima in data 5 novembre.

“Abbiamo iniziato questo primo aduno prima di tutto smaltendo le scorie del campionato – dice il CT Alessandro Bertolucci -. Stiamo lavorando nella massima tranquillità e con grande impegno, consapevoli dell’interesse che c’è per questa nazionale”.

“C’è una qualità molto alta e da parte di tutti la massima determinazione per tornare dal Portogallo con un ottimo risultato”.

La sfida a Portogallo e Spagna è quindi ufficialmente lanciata: l’Italia vuole puntare a qualcosa di grosso, a tornare sul gradino più alto del podio, come è successo – l’ultima volta – nel 2014, in quel di Alcobendas.

Foto: Marzia Cattini