Calcio, Olympique Marsiglia-Lazio 2-2: pareggio al Velodrome in Europa League, non bastano Anderson e Immobile

E’ finita 2-2 al Velodrome di Marsiglia la sfida valida per la quarta giornata del Gruppo E di Europa League tra l’Olympique e la Lazio. I biancocelesti erano riusciti a ribaltare l’iniziale vantaggio di Milik su rigore grazie alle realizzazioni di Felipe Anderson nei minuti di recupero del primo tempo e di Ciro Immobile a inizio ripresa. A pochi minuti dal termine, però, è arrivato il pareggio di Payet e così i ragazzi di Maurizio Sarri restano al secondo posto del raggruppamento, ma mancano l’allungo sui francesi nella graduatoria.

PRIMO TEMPO – Sarri vara il consueto 4-3-3: Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Basic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. Sampaoli risponde con un 4-4-1-1 con Pau Lopez; Rongier, Saliba, Caleta-Car, Luan Peres; Lirola, Kamara, Guendouzi, Under; Payet; Milik. Grande intensità nei primi minuti di gioco e ci pensa Payet con una punizione dai 25 metri a mettere i brividi alla retroguardia biancoceleste al 13′. Al 18′ Strakosha risponde presente su una conclusione di Milik da buona posizione. Momenti complicati per la Lazio che non riesce a costruire il proprio gioco per la pressione del Marsiglia. Al 29′ il tecnico della Lazio è costretto a operare un cambio: fuori l’infortunato Lazzari e dentro Marusic. Un minuto dopo Milik va giù in area di rigore laziale e il VAR ravvisa il fallo di Acerbi. Dal dischetto l’ex attaccante del Napoli è perfetto e porta in vantaggio la compagine francese. La Lazio soffre e la difesa balla, ma regge agli assalti dei padroni di casa, ma nei minuti di recupero arriva l’inaspettato gol di Felipe Anderson: mischia in area di rigore del Marsiglia, il pallone schizza sui piedi del brasiliano che insacca da pochi passi. Dopo il check del VAR il pari viene convalidato.

SECONDO TEMPO – Nella ripresa, al 50′, è Immobile a farsi trovare pronto all’appuntamento: dormita della compagine di Sampaoli, pessima palla persa da Saliba e il capitano laziale con il piattone non lascia scampo al portiere avversario. Attacca a testa bassa la squadra di casa e al 61′ c’è il palo di Under. La Lazio prova a tenere botta, ma il pari all’82’ si tramuta in realtà: conclusione murata di Milik, Payet arriva come un falco sulla respinta e insacca da pochi passi. Minuti molto difficili per la formazione di Sarri: al 90′ c’è la traversa di uno scatenato Payet e poco dopo una grande chance per Milik che non trova lo specchio della porta da posizione invitante. Fischio finale dopo 4′ di extra-time e pareggio per i biancocelesti.

Foto: LaPresse