Hockey ghiaccio, Alps League 2021-2022: Gherdeina stende Vipiteno nel derby italiano

Nel martedì sera dell’Alps Hockey League 2021-2022, un altro derby italiano è andato in archivio, quello dove si sono affrontate Gherdeina e Vipiteno, andiamo a vedere come sono andate le cose.

A imporsi – largamente – è stato il Gherdeina che ha superato 4-1 il Vipiteno. I padroni di casa, dopo un primo periodo di assestamento chiuso sullo 0-0, hanno dominato l’incontro: 1-0 di Sölva, 2-0 di Selan, poi il momentaneo 2-1 di Lorraine, ma da quel momento in poi ecco materializzarsi sul ghiaccio gardenese il Korhonen-show.

Il finlandese prima griffa il 3-1 per chiudere i secondi venti minuti, poi a porta vuota, a quarantacinque secondi dal termine delle ostilità, va a fare anche il 4-1, buon per le statistiche (doppietta personale) e per il risultato definitivo.

Nell’altra sfida in programma in serata invece, l’EC-KAC Future Team si è sbarazzato per 4-1 dei Red Bull Hockey Juniors.

Il calendario andrà a prevedere il ritorno in pista delle squadre il prossimo 4 novembre (giovedì). Fra i match più interessanti in agenda, vi sarà sicuramente quello fra Asiago e Fassa.

Foto: Carola Semino