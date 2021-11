Golf: Scottie Scheffler al comando dello Houston Open 2021 dopo tre giri, inseguono in cinque

Scottie Scheffler sale di tre posizioni ed è il nuovo leader dopo il moving day, alias terzo giro, dello Hewlett Packard Enterprise Houston Open 2021. Il venticinquenne di Dallas, attuale numero 21 del mondo, sfrutta una giornata non semplice per tanti, anche a livello di condizioni, e si porta al comando con lo score complessivo di -7 (72 62 69): la carta del sabato per lui recita -1. Per lui è ancora aperta la caccia al primo successo sul PGA Tour, ma la via in quest’evento è tutt’altro che semplice.

Sono infatti in cinque a braccarlo a -6: Matthew Wolff, Kramer Hichok, Kevin Tway, l’ex leader Martin Trainer (+4 di giornata per lui, che era nettamente avanti) e il venezuelano Jhonattan Vegas. Il tutto assicura, nella sostanza un finale thrilling anche per quel che c’è nelle immediate vicinanze.

Settima posizione per Jason Kokrak, Russell Henley e Luke List, tutti a -5 e con il primo di questi che ne recupera 18 in virtù del -4 trovato nelle terze 18 buche. Fa ancora meglio, però, Vincent Whaley, che di posti ne recupera ben 40 ed è nel gruppo dei decimi a -4 grazie al suo -5 fatto di sette birdie e due bogey. Con lui l’australiano Marc Leishman e gli altri americani Adam Schenk e Adam Long.

Si preannuncia dunque un ultimo giro particolarmente complicato per molti, ma senza più la necessità di dover effettuare sospensioni: di problemi meteorologici non ce ne sono ormai più. E siamo peraltro nell’ultimo mese di PGA Tour per il 2021: tre tornei dopo questo e poi ci sarà una pausa prima della ripresa della stagione il 6 gennaio 2022 con il Sentry Tournament of Champions.

