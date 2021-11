Golf: Houston Open 2021, quartetto in testa, primo giro interrotto per maltempo. Francesco Molinari 101°, vari big in difficoltà

Non si è, di fatto, concluso il primo giro dello Hewlett Packard Enterprise Houston Open in corso di svolgimento nella città texana. Il maltempo ha sostanzialmente fermato le operazioni quando numerosissimi giocatori della seconda parte delle partenze dovevano ancora percorrere larghi tratti del Memorial Park Municipal Golf Course (par 70). Sono in quattro, nella situazione attuale, a detenere la leadership a -5: tre americani, Russell Henley, Talor Gooch e Luke List, e l’australiano Marc Leishman. Di questi, l’unico ancora in predicato di completare le 18 buche è List, che ne aveva portate a termine 15.

Quinto solitario a -4, e già in club house, Jason Dufner, che non entra tra i primi 10 in un qualsiasi torneo ormai dal 2019. Ampio il gruppo dei sesti, e quasi tutti con la necessità di fare gli straordinari nel secondo giorno: gli unici ad aver chiuso le 18 buche in -3 è Keith Mitchell e il canadese Ben Silverman. Sono arrivati a terminare la 13 il venezuelano Jhonattan Vegas e l’americano Wyndham Clark, mentre altri due USA hanno percorso fino alla 11: Adam Long e Martin Trainer. 32° a -1 Tony Finau, il miglior giocatore in termini di OWGR presente.

Brutta prima giornata per Francesco Molinari, che chiude 101° a +2. Il torinese, uscito proprio questa settimana dai primi 200 del mondo, incappa in quattro bogey a fronte di due birdie, e dovrà ora trovare una bella prova per salvarsi dal taglio: a suo vantaggio va il fatto che non è inciampato nella tagliola della sospensione.

Sono tanti, però, i big con delle difficoltà: nella stessa posizione di Molinari ci sono lo svedese Henrik Stenson e altri ex vincitori Major (Gary Woodland, Zach Johnson, l’inglese Danny Willett, solo per citarne pochi). Ancor peggio va a Tyrrell Hatton, dato che l’inglese è 125° a +4, per di più dopo soltanto nove buche. Un quadro, dunque, che è anche in grande evoluzione e che non dovrebbe più essere disturbato da intemperie meteorologiche, visto che nei prossimi giorni a Houston si prevede sole.

