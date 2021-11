Sono state svelate le tappe di pianura del Giro d’Italia 2022, in programma da venerdì 6 maggio a domenica 29 maggio. Quest’anno la presentazione della Corsa Rosa viene fatta a puntate, come se fosse una serie televisiva. Dopo aver conosciuto la Grande Partenza, con tre frazioni in Ungheria, oggi si è alzato il sipario sulle giornate riservate ai velocisti. Nel complesso si tratta di ben sette tappe adatte agli sprinter, ovvero un terzo del totale.

Gli organizzatori di RCS Sport considerano pianeggiante la già presentata prima tappa: i 195 km da Budapest a Visegrad, ma va ricordato che gli ultimi 5 km propongono una salita al 5% di pendenza media e dunque sembra disegnata più per finisseur che vorranno conquistare la prima maglia rosa. Un’altra la conoscevamo già e si tratta della terza tappa in Ungheria: da Kaposvar a Balatonfuered, 201 km che costeggiano il Lago Balaton.

Al rientro in Italia verrà proposta la Catania-Messina: 172 km che propongono nel mezzo la salita di Portella Mandrazzi, ma si preannuncia una arrivo con gruppo a ranghi compatti. Si risale lo Stivale attraverso la Calabria: 192 km da Palmi a Scalea, lungo la costa Tirrena (giusto qualche ondulazione nella parte iniziale nei pressi di Vibo Valentia). Un tavoliere la Santarcangelo di Romagna-Reggio Emilia: 201 km senza nemmeno una difficoltà altimetria, volatone scontato.

La Sanremo-Cuneo propone in maniera inversa il percorso della Milano-Sanremo 2020: partenza dalla Liguria, si tocca Imperia, si sale al Colle di Nava e si vira verso il Piemonte (lunga 157 km). L’ultima volata di gruppo sarà a Treviso: vero che si dovrà scalare il Muro di Ca’ del Poggio, ma è a 48 km dal traguardo e non dovrebbe riservare sorprese (partenza da Borgo Valsugana, lunghezza di 146 km). Di seguito le tappe pianeggianti del Giro d’Italia 2022 e le relative altimetrie, le date e il numero esatti di queste frazioni verranno svelate soltanto giovedì. Domani toccherà alla presentazione delle tappe mosse e per attaccanti.

TAPPE PIANEGGIANTI GIRO D’ITALIA 2022

TAPPA PER VELOCISTI 1: Budapest-Visegrad, 195 km

TAPPA PER VELOCISTI 2: Kaposvar-Balatonfuered, 201 km

TAPPA PER VELOCISTI 3: Catania-Messina, 172 km

TAPPA PER VELOCISTI 4: Palmi-Scalea, 192 km

TAPPA PER VELOCISTI 5: Santarcangelo di Romagna-Reggio Emilia, 201 km

TAPPA PER VELOCISTI 6: Sanremo-Cuneo, 157 km

TAPPA PER VELOCISTI 7: Borgo Valsugana-Treviso, 146 km

ALTIMETRIE TAPPE PIANEGGIANTI GIRO D’ITALIA 2022

Foto: Lapresse