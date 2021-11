Il Giro d’Italia 2022 verrà presentato in modalità “spezzatino”. Il percorso della prossima Corsa Rosa, in programma da venerdì 6 a domenica 29 maggio, verrà infatti annunciato in più giornate e non in un unico momento, come si è sempre stati soliti fare. Gli organizzatori di RCS Sport hanno deciso di stravolgere uno schema assodato e utilizzato anche dalle altre grandi corse di tre settimane, proponendo una presentazione spalmata: ieri è stata la volta della Grande Partenza (prime tre giornate in Ungheria), settimana prossima ogni giorno verranno svelate alcune frazioni, suddivise in base alla loro tipologia.

Lunedì 8 novembre spazio alle tappe per i velocisti, martedì 9 novembre toccherà invece alle tappe mosse e adatte agli attaccanti. Bisognerà aspettare mercoledì 10 novembre per scoprire le grandi montagne del Giro d’Italia 2022, mentre giovedì 11 novembre conosceremo il Grande Arrivo e avremo così il quadro completo del percorso. Una spartizione forse un po’ troppo eccessiva e che potrebbe risultare sgradevole per il grande pubblico, costretto a seguire la presentazione del tracciato come se fosse una serie televisiva.

Ricordiamo che la Corsa Rosa scatterà da Budapest. La prima tappa prevede un arrivo in salita (5 km al 5% di pendenza media). La seconda frazione è una cronometro individuale di 9,2 km nella capitale magiara (ultimi 1300 metri in salita, tratto iniziale al 14%), dove la classifica generale subirà uno scossone. A seguire una tappa per i velocisti costeggiando il Lago Balaton, prima di tornare in Italia (si vocifera dalla Sicilia). Di seguito il calendario delle presentazioni del percorso del Giro d’Italia 2022.

CALENDARIO PRESENTAZIONE PERCORSO GIRO D’ITALIA 2022

Lunedì 8 novembre: tappe per velocisti

Martedì 9 novembre: tappe mosse, per attaccanti e fughe

Mercoledì 10 novembre: tappe di alta montagna

Giovedì 11 novembre: Grande Arrivo

Foto: Lapresse