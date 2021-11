Il percorso del Giro d’Italia 2022 si preannuncia particolarmente complesso e impegnativo. La Corsa Rosa, in programma dal 6 al 29 maggio, sarà decisamente impervia con ben sei tappe di alta montagna e sei frazioni mosse in grado di fare la differenza, a fronte di appena 26,3 km complessivi a cronometro (spalmati in due giornate). Grande partenza a Budapest, con le prime tre giornate in Ungheria. A seguire il ritorno in Italia, con la ripartenza dalla Sicilia e la progressiva risalita dello Stivale.

Sono tre le tappe a cinque stelle (quelle giudicate più difficili). La Isernia-Blockhaus (nona tappa, domenica 15 maggio): prima il Passo Larciano e poi il traguardo in quota come nel 2017 (13,6 km all’8,4% di pendenza media). La Salò-Aprica (sedicesima, martedì 24 maggio): 5440 metri di dislivello in 200 km con Goletto di Cadino, il leggendario Mortirolo dal versante di Monno, il Valico di Santa Cristina dalla cui cima mancheranno 6 km al traguardo. La Belluno-Marmolada (ventesima, sabato 28 maggio): Passo San Pellegrino, Passo Pordoi (Cima Coppi con i suoi 2239 metri s.l.m., 11,8 km al 6,8%) e l’arrivo in quota al Passo Fedaia (2057 metri s.l.m, 14 km al 7,6% ma con gli ultimi 6 all’11%).

Saranno ben sette le frazioni da quattro stelle: la giornata con l’Etna, il continuo saliscendi della Diamante-Potenza, la Santena-Torino con le ripetute ascese di Colle della Maddalena e Superga, l’arrivo in quota a Cogne, la Ponte di Legno-Lavarone con Passo del Vetriolo e Menador, la tappa con Kolovrat e Castelmonte andranno prese con le pinze. Le tre stelle sono meritate per le due cronometro (9,2 km a Budapest, 17,1 km a Verona) e per la tappa dei Muri nelle Marche. Otto tappe sono giudicate in maniera più semplici (5 due stelle, 3 una stella), ideali per velocisti e fuggitivi. Di seguito le tappe del Giro d’Italia 2022 e le stellette di difficoltà.

GIRO D’ITALIA 2022: TAPPE, PERCORSO E STELLETTE DI DIFFICOLTÀ

PRIMA TAPPA (venerdì 6 maggio): Budapest-Visegrad, 195 km (**)

SECONDA TAPPA (sabato 7 maggio): Budapest, Budapest, 9,2 km di cronometro individuale (***)

TERZA TAPPA (domenica 8 maggio): Kaposvar-Balatonfuered, 201 km (*)

GIORNO DI RIPOSO 1 (lunedì 9 maggio)

QUARTA TAPPA (martedì 10 maggio): Avola-Etna, 166 km (****)

QUINTA TAPPA (mercoledì 11 maggio): Catania-Messina, 172 km (**)

SESTA TAPPA (giovedì 12 maggio): Palmi-Scalea, 192 km (**)

SETTIMA TAPPA (venerdì 13 maggio): Diamante-Potenza, 198 km (****)

OTTAVA TAPPA (sabato 14 maggio): Napoli-Napoli, 149 km (**)

NONA TAPPA (domenica 15 maggio): Isernia-Blockhaus, 187 km (*****)

GIORNO DI RIPOSO 2 (lunedì 16 maggio)

DECIMA TAPPA (martedì 17 maggio): Pescara-Jesi, 194 km (***)

UNDICESIMA TAPPA (mercoledì 18 maggio): Sant’Arcangelo di Romagna-Reggio Emilia, 201 km (*)

DODICESIMA TAPPA (giovedì 19 maggio): Parma-Genova, 186 km (****)

TREDICESIMA TAPPA (venerdì 20 maggio): Sanremo-Cuneo, 157 km (**)

QUATTORDICESIMA TAPPA (sabato 21 maggio): Santena-Torino, 153 km (****)

QUINDICESIMA TAPPA (domenica 22 maggio): Rivarolo Canavese-Cogne, 177 km (****)

GIORNO DI RIPOSO 3 (lunedì 23 maggio)

SEDICESIMA TAPPA (martedì 24 maggio): Salò-Aprica, 200 km (*****)

DICIASSETTESIMA TAPPA (mercoledì 25 maggio): Ponte di Legno-Lavarone (****)

DICIOTTESIMA TAPPA (giovedì 26 maggio): Borgo Valsugana-Treviso, 146 km (*)

DICIANNOVESIMA TAPPA (venerdì 27 maggio): Marano Lagunare-Castelmonte, 178 km (****)

VENTESIMA TAPPA (sabato 28 maggio): Belluno-Marmolada/Passo Fedaia, 167 km (*****)

VENTUNESIMA TAPPA (domenica 29 maggio): Verona-Verona, 17,1 km di cronometro individuale (***)

Foto: Lapresse