È stato tolto in questi i giorni il velo sul Giro d’Italia 2022, svelato il percorso dell’edizione 105 della Corsa Rosa che si svolgerà nel prossimo maggio. I corridori hanno appena terminato la stagione e si stanno godendo delle meritate vacanze, ma a breve si inizierà già a parlare del prossimo anno ed ad individuare i vari obiettivi.

Ormai da diverse annate il Giro è snobbato dai migliori atleti del World Tour, che si concentrano sul Tour de France. Anche nel 2022 non dovrebbe cambiare la musica: la coppia slovena formata da Tadej Pogacar e Primoz Roglic dovrebbe sfidarsi sulle strade francesi, con anche il detentore del Trofeo Senza Fine Egan Bernal che si sposterà verso la terra transalpina.

Tra i migliori talenti in circolazione resta dunque Remco Evenepoel: la stella della Quick-Step ha già debuttato, anche se senza grandi risultati (era al ritorno dall’infortunio) sulle strade del Bel Paese ed il prossimo anno potrebbe tornare con voglia di primeggiare.

Occhio a Simon Yates, terzo quest’anno, pronto ad andare nuovamente a caccia del titolo. Spazio anche a Joao Almeida, passato alla UAE Emirates, e, forse a Richard Carapaz, campione olimpico in carica. Tra i veterani ha annunciato la sua presenza Alejandro Valverde, all’ultima stagione da professionista.

In forze gli italiani, ovviamente, nella corsa di casa: Vincenzo Nibali, tornato all’Astana, vorrà farsi notare, così come Damiano Caruso, reduce da una meravigliosa seconda piazza in classifica generale. Per entrambi la gioia delle frazioni in Sicilia, in patria. Possibile vedere in gara anche Giulio Ciccone, che ha già dimostrato di poter lottare per il podio.

Foto: Lapresse