Nella passata stagione l’accordo era stato trovato in extremis, all’ultimo secondo, ma non era stato rinnovato per il futuro. Ancora pesanti dubbi sulla possibilità che la TV di Stato, la Rai, trasmetta il Giro d’Italia in diretta il prossimo anno. Al momento infatti non c’è nulla di certo.

Ricordiamo che il Giro d’Italia deve essere trasmesso per legge in diretta tv gratis e in chiaro. La Rai ha sempre mandato in onda la Corsa Rosa, eccezion fatta per il periodo 1993-1997 quando era visibile sugli allora canali di Fininvest. All’orizzonte, proprio come l’anno scorso, c’è il gruppo Discovery Channel, che già detiene i diritti e trasmette in tv su Eurosport (oltre che in streaming su Discovery+ ed Eurosport Player). Nel caso in cui Discovery dovesse subentrare alla Rai, allora le tappe sarebbero trasmesse in diretta tv gratis e in chiaro su Canale Nove.

Ieri, ai microfoni della trasmissione di Rai Sport Radiocorsa, è intervenuto l’amministratore delegato e direttore generale di RCS, la società che detiene i diritti della Corsa Rosa, Paolo Bellino, rasserenando un po’ la situazione: “La Rai è nostro partner da tanti anni. Giro d’Italia vuol dire RAI. Stiamo ragionando sulle modalità future e su come vedere il Giro”.

In conclusione: “Non sono particolarmente preoccupato, siamo attualmente in situazione negoziale”.

Foto: Lapresse