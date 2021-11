Le prime tre tappe del Giro d’Italia 2022 si snoderanno in Ungheria. Per la 14ma volta nella storia, la Corsa Rosa scatterà dall’estero. La Grande Partenza è stata presentata oggi a Budapest e proprio la capitale magiara sarà grande protagonista dell’avvio della prima grande corsa di tre settimane della stagione.

La prima tappa andrà in scena venerdì 6 maggio: 195 km da Budapest a Visegrad. Tracciato sostanzialmente pianeggiante (un po’ vallonato, costeggiando il Danubio) fino a 5 km dal traguardo, dove inizierà uno strappo al 5% di pendenza media per giungere sul traguardo. GPM all’arrivo e prima maglia rosa assegnata in salita, al termine di uno strappo adatto ai finisseur e agli uomini da Classiche (chi punta alla classifica generale dovrà stare molto attento).

La graduatoria subirà una scossone importante in occasione della seconda tappa: una cronometro individuale di 9,2 km nella città di Budapest. Grande sfida contro il tempo decisamente impegnativa e tecnica, tra l’altro con gli ultimi 1300 metri in salita (nella parte iniziale punte del 14% di pendenza). La terza tappa è invece pensata per i velocisti, lungo l’affascinante Lago Balaton: 201 km da Kaposvar a Balatonfuered. Di seguito le altimetrie e le planimetrie delle prime tre tappe del Giro d’Italia 2022.

ALTIMETRIE GIRO D’ITALIA 2022 (PRIME TRE TAPPE)

PRIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2022

SECONDA TAPPA GIRO D’ITALIA 2022

TERZA TAPPA GIRO D’ITALIA 2022

Foto: Lapresse