Giorgia Villa è pronta per fare il suo grande ritorno in gara dopo l’infortunio che le ha impedito di partecipare alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La bergamasca parteciperà al Memorial Gander, in programma mercoledì 3 novembre (dalle ore 19.30) a Morges (Svizzera): si tratta di una grande classica internazionale della ginnastica artistica, una kermesse di rilevante prestigio dedicata alla memoria del vecchio presidente della Federazione mondiale.

La 18enne sta cercando di lasciarsi alle spalle la delusione per quella distorsione alla caviglia rimediata durante i Campionati Italiani Assoluti di inizio luglio (tra l’altro vinti) che l’ha costretta a guardare ai Giochi da casa. La capitana delle Fate, bronzo con la squadra ai Mondiali 2019, ripartirà da questo appuntamento in terra elvetica (seguito domenica 7 novembre dalla Swiss Cup a Zurigo) con l’intento di riabbracciare il contesto di gara e di testare la propria condizione.

Una prima prova per avvicinarsi al 2022, dove l’obiettivo sarà quello di tornare protagonista ai massimi livelli in seno a una Nazionale lanciatissima. L’azzurra, che sarà seguita a bordo pedana dal DT Enrico Casella e affiancata in gara dal 19enne Lorenzo Minh Casali (quest’anno già visto agli Europei), sarà chiamata a fronteggiare atlete di spicco dell’attuale panorama della Polvere di Magnesio.

Spicca la russa Angelina Melnikova (fresca Campionessa del Mondo all-around), da segnalare anche l’ucraina Yelysaveta Hubareva, la statunitense Ciena Alipio e la tedesca Lona Haecker. Le svizzere Martina Eisenegger e Lilli Habisreutinger completano il parterre insieme alla francese Thais Boura e alla turca Goksu Uctas Sanli.

Photo LiveMedia/Filippo Tomasi