Fenerbahce-Olimpia Milano oggi, Eurolega basket: orario, canale tv, programma, streaming

Poche ore e sarà un’altra grande serata di Eurolega. L’Olimpia Milano sfida in trasferta il Fenerbahce Istanbul, per l’ottava giornata della massima competizione continentale. La banda di Ettore Messina vuole continuare a sognare e a guidare la classifica, dopo aver battuto in casa la settimana scorsa il Barcellona con cui condivideva la vetta (76-70). Il match odierno apre il trittico di sfide lontano dal Forum per i meneghini (la prossima settimana è previsto il doppio turno, in cui le Scarpette Rosse voleranno in Russia per affrontare prima l’Unics Kazan di Marco Spissu e poi lo Zenit San Pietroburgo dell’ex di turno Gudaitis). In campionato, l’Armani Exchange è ancora imbattuta dopo sette giornate e guida la classifica con 14 punti (7-0). Nell’ultima sfida di domenica scorsa ha dovuto faticare più del dovuto per prevalere sulla sempre ostica Vanoli Cremona, vincendo 93-86 al PalaRadi grazie ad un ottimo secondo tempo (all’intervallo il punteggio era in perfetta parità: 45-45).

I padroni di casa del Fenerbahce (in cui milita anche l’azzurro Achille Polonara, mentre ritornano nella capitale turca da ex Gigi Datome e Nicolò Melli) arrivano alla sfida di questa sera dopo aver espugnato Mosca battendo il CSKA nel match della scorsa settimana (82-91), ritrovando la vittoria dopo due battute d’arresto consecutive contro Barcellona (74-76, con i blaugrana vincitori grazie ad una magia allo scadere di Mirotic) e contro l’Olympiakos (67-65). Il record dei turchi in Eurolega di 3-5, che attualmente li relega al decimo posto quindi a ridosso delle posizioni che contano. In campionato, invece, la squadra guidata in panchina dall’ex Virtus Bologna Sasha Djordjevic comanda la classifica grazie a sei vittorie ed una sola sconfitta nelle sette giornate disputate (netto succeso nell’ultimo turno contro il Yalovaspor per 60-86).

Palla a due alla Ülker Sports Arena di Istanbul che verrà alzata alle 18:45 ora italiana (le 20:45 ora locale, in quanto la Turchia è due ore avanti rispetto a noi). Sarà possibile seguire il match in diretta TV su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport Arena (canale 204), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go, Now TV ed Eleven Sports. OA sport, infine, vi fornirà come sempre la diretta LIVE scritta, per non farvi perdere nemmeno un attimo di quest’affascinante sfida di Eurolega!

EUROLEGA, FENERBAHCE ISTANBUL-OLIMPIA MILANO: IL PROGRAMMA DEL MATCH

Venerdì 12 Novembre

Ore 18:45 Fenerbahce Istanbul-A|X Exchange Olimpia Milano

EUROLEGA, FENERBAHCE ISTANBUL-OLIMPIA MILANO : D OVE VEDERLA

Diretta TV: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Arena (canale 204)

Diretta streaming: Sky Go, Now TV, Eleven Sport

Diretta LIVE scritta: OA Sport

Credit: Ciamillo