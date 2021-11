Dopo la dura sconfitta di ieri a Città del Messico, Toto Wolff vede comunque il bicchiere mezzo pieno e continua a sperare nel titolo iridato sia a livello piloti che costruttori. Mercedes è ancora davanti alla Red Bull per un punto nel campionato a squadre, mentre Lewis Hamilton è scivolato a -19 da Max Verstappen nel Mondiale quando mancano quattro round al termine della stagione.

“E’ stata davvero dura, bravo Lewis a limitare i danni e ottenere il secondo posto. Quando siamo venuti qui non ci aspettavamo di battere la Red Bull e quindi il risultato delle qualifiche è stato una sorpresa. Probabilmente loro hanno fatto un passo indietro e noi in avanti, ma la differenza sul passo gara è quella che abbiamo poi visto in gara. La vittoria non è mai stata una possibilità per noi ed è per questo che è stata una vittoria prendere la seconda piazza“, spiega Wolff.

“Questo circuito probabilmente era uno dei peggiori per noi. Ora andiamo in Brasile, dove crediamo di poter avere una macchina solida, più vicina alla Red Bull rispetto a qui. Sono una persona piuttosto realistica, ma amo le corse automobilistiche perché tutto può succedere”, dichiara il team principal della Mercedes verso il weekend di Interlagos.

“Ci sono ancora quattro gare da disputare, quattro vittorie da conquistare e noi continueremo a combattere. Sappiamo di avere una grande squadra, certo se si guarda la probabilità matematica allora preferirei essere 19 punti avanti ma questa è la classifica”, conclude il manager austriaco.

